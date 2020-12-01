Patlıcan kebabı nasıl yapılır? Patlıcan kebabı tarifi nedir? Patlıcan kebabı malzemeleri neler?

Biraz emekle benzersiz lezzetler ortaya koymak herkes için mümkün. Genellikle restoranlarda ve geniş davet sofralarında tüketilen patlıcan kebabı da aslında evde rahatça hazırlanabiliyor. Özellikle misafirlerinizin geleceği akşamlarda ya da aile içinde küçük bir kutlama yapacağınız zamanlarda bu muhteşem fırında patlıcan kebabı tarifine göz atabilirsiniz. Fazlasıyla doyurucu ve bir o kadar da lezzetli olan bu yemek ile mutfaktaki uzmanlığınızı konuşturabilirsiniz. İşte patlıcan kebabı tarifi ve merak edilen tüm püf noktaları

PATLICAN KEBABI MALZEMELERİ

500 gram kıyma

2 tane orta boy soğan (rendelenmiş)

Yarım demet maydanoz

2 diş sarımsak

1 su bardağı kadar bayat ekmek

1 çay kaşığı kadar tuz

1 çay kaşığı kadar karabiber

1 çay kaşığı kadar pul biber

1 çay kaşığı kadar kimyon

3 tane patlıcan

3 tane kiraz domates

Üzeri için:

1 çorba kaşığı kadar domates salçası

1 su bardağı kadar sıcak su

1 tane rendelenmiş domates

1 çay kaşığı kadar tuz

1 çay kaşığı kadar karabiber

2 tane yeşil biber

1 diş ezilmiş sarımsak

PATLICAN KEBABI NASIL YAPILIR?

Patlıcan kebabı yapılışı konusunda işe ilk olarak kıyma ile başlanıyor. Geniş bir kasenin içerisine 500 gram kadar kıyma, 2 tane ince rendelenmiş kuru soğan ve yarım demet maydanoz ekleniyor. Karışıma 2 diş ezilmiş sarımsak, 1 su bardağı kadar ekmek kırıntısı ve birer çay kaşığı kadar tuz, pul biber, kimyon ve karabiber de ilave ediliyor. Karışım hazır olduğunda el ile iyice yoğruluyor. Yoğurma işlemi tamamlandıktan sonra içerisinden yumurta büyüklüğünde parçalar koparılıyor ve her bir köfteye yuvarlak şekilde veriliyor. Patlıcanlar iki parmak kalınlığında kesiliyor ve patlıcan parçalarıyla köfteler birleştiriliyor.