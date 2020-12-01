Patlıcan kebabı nasıl yapılır? Patlıcan kebabı tarifi nedir? Patlıcan kebabı malzemeleri neler?

Biraz emekle benzersiz lezzetler ortaya koymak herkes için mümkün. Genellikle restoranlarda ve geniş davet sofralarında tüketilen patlıcan kebabı da aslında evde rahatça hazırlanabiliyor. Özellikle misafirlerinizin geleceği akşamlarda ya da aile içinde küçük bir kutlama yapacağınız zamanlarda bu muhteşem fırında patlıcan kebabı tarifine göz atabilirsiniz. Fazlasıyla doyurucu ve bir o kadar da lezzetli olan bu yemek ile mutfaktaki uzmanlığınızı konuşturabilirsiniz. İşte patlıcan kebabı tarifi ve merak edilen tüm püf noktaları
Patlıcan kebabı yapılışı konusunda işe ilk olarak kıyma ile başlanıyor. Geniş bir kasenin içerisine 500 gram kadar kıyma, 2 tane ince rendelenmiş kuru soğan ve yarım demet maydanoz ekleniyor. Karışıma 2 diş ezilmiş sarımsak, 1 su bardağı kadar ekmek kırıntısı ve birer çay kaşığı kadar tuz, pul biber, kimyon ve karabiber de ilave ediliyor. Karışım hazır olduğunda el ile iyice yoğruluyor. Yoğurma işlemi tamamlandıktan sonra içerisinden yumurta büyüklüğünde parçalar koparılıyor ve her bir köfteye yuvarlak şekilde veriliyor. Patlıcanlar iki parmak kalınlığında kesiliyor ve patlıcan parçalarıyla köfteler birleştiriliyor.
Bu şekilde patlıcanlar ve köfteler sıra sıra dizilerek fırın kabının içerisine yerleştiriliyor. Boş kalmış yerler ise kiraz domatesler ile dolduruluyor. Başka bir kabın içerisinde 1 çorba kaşığı domates salçası ve 1 su bardağı kadar sıcak su iyice karıştırılıyor. Üstüne 1 tane rendelenmiş domates, birer çay kaşığı kadar tuz ve karabiber ekleniyor. Devamında 2 tane doğranmış yeşil biber ve 1 diş ezilmiş sarımsak ilave edilip sos karıştırılıyor. Son olarak sos ile beraber 1 çay bardağı kadar su patlıcanların ve köftelerin üstünde gezdiriliyor. Patlıcan kebabı fırında 200 derecede 50 ile 60 dakika arası pişiriliyor. Öncesinde fırınının ısıtılmış olmasına dikkat etmek gerekiyor. İşte ev yapımı ve tadına doyulmaz bir lezzete sahip olan patlıcan kebabı hazır. Şimdiden afiyet olsun.
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