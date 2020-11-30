Profiterol nasıl yapılır? MasterChef profiterol tarifi nedir? Profiterol malzemeleri nelerdir? İşte profiterol yapımı

Profiterol tarifi MasterChef Türkiye yarışması ile yeniden gündeme geldi. Yarışmanın yeni bölümünde yarışmacılar leziz bir profiterol tatlısı yapmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Bu nedenle televizyon izleyicileri arasında MasterChef profiterol tarifiyle ilgili araştırmalar da yapılmaya başlandı. İşte kökeninin Fransız mutfağı olduğu düşünülen profiterol yapımı ile ilgili tüm detaylar...

PROFİTEROL MALZEMELERİ

Profiterol hamuru için:

1 su bardağı kadar su

1 su bardağı kadar un

Yarım paket margarin (125 gram)

3 tane büyük boy yumurta

Krema için:

500 ml süt

1,5 çay bardağı kadar toz şeker

3 çorba kaşığı kadar un

1 tane yumurta

1 paket vanilin (ya da vanilya çubuğu)

Profiterol sosu için:

220 gram bitter çikolata

200 gram krema

PROFİTEROL NASIL YAPILIR?

İlk olarak bu eşsiz lezzetteki tatlının kremasını hazırlamak için bir tencerenin içerisine 2,5 su bardağı süt ve 1,5 çay bardağı toz şeker ekleniyor. İçerisine 3 yemek kaşığı un ve 1 tane yumurta ilave edilip karışım ortaya orta ateşte, koyu bir kıvama gelene kadar karıştırılarak pişiriliyor. Krema koyulaştıktan sonra içerisine 1 paket vanilin ilave ediliyor ve yeniden karıştırılıyor. Sonrasında ocaktan alınıyor ve oda sıcaklığına gelmesi için bekleniyor. Oda sıcaklığına geldikten sonra sıkma poşetine dolduruluyor ve bu şekilde 1 saat boyunca buzdolabında bekletiliyor.

Bu aşamada profiterol hamuru hazırlama işlemine geçiliyor. Bunun için öncelikle 1 su bardağı su ile 125 gram margarin tencerenin içerisinde kaynatılıyor. İçerisine 1 su bardağı un ekleniyor ve birkaç dakika boyunca devamlı karıştırılıyor. Hamur toparlandıktan sonra oda sıcaklığında 15 dakika boyunca dinlenmeye bırakılıyor. Hamur dinlendikten sonra ise 3 tane yumurta ekleniyor ve iyice hamura yediriliyor. Yumurtalar iyice karıştıktan sonra bir 15 dakika daha dinlendiriliyor.