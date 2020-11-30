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Profiterol nasıl yapılır? MasterChef profiterol tarifi nedir? Profiterol malzemeleri nelerdir? İşte profiterol yapımı

Hande Öztürk Hande Öztürk 30.11.2020 15:19 | Son Güncelleme:
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Profiterol nasıl yapılır? MasterChef profiterol tarifi nedir? Profiterol malzemeleri nelerdir? İşte profiterol yapımı

En lezzetli sütlü ve kakaolu tatlılardan bir tanesi olan profiterol MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümünde yapılmasıyla yeniden gündeme geldi. Şimdi çok sayıda televizyon izleyicisi tarafından profiterol nasıl yapılır sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, MasterChef profiterol tarifi nedir? Profiterol malzemeleri nelerdir? İşte profiterol yapımı ile ilgili tüm merak edilenler…

Profiterol tarifi MasterChef Türkiye yarışması ile yeniden gündeme geldi. Yarışmanın yeni bölümünde yarışmacılar leziz bir profiterol tatlısı yapmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Bu nedenle televizyon izleyicileri arasında MasterChef profiterol tarifiyle ilgili araştırmalar da yapılmaya başlandı. İşte kökeninin Fransız mutfağı olduğu düşünülen profiterol yapımı ile ilgili tüm detaylar...

PROFİTEROL MALZEMELERİ

Profiterol hamuru için:

  • 1 su bardağı kadar su
  • 1 su bardağı kadar un
  • Yarım paket margarin (125 gram)
  • 3 tane büyük boy yumurta
    Krema için:
  • 500 ml süt
  • 1,5 çay bardağı kadar toz şeker
  • 3 çorba kaşığı kadar un
  • 1 tane yumurta
  • 1 paket vanilin (ya da vanilya çubuğu)
    Profiterol sosu için:
  • 220 gram bitter çikolata
  • 200 gram krema

PROFİTEROL NASIL YAPILIR?

İlk olarak bu eşsiz lezzetteki tatlının kremasını hazırlamak için bir tencerenin içerisine 2,5 su bardağı süt ve 1,5 çay bardağı toz şeker ekleniyor. İçerisine 3 yemek kaşığı un ve 1 tane yumurta ilave edilip karışım ortaya orta ateşte, koyu bir kıvama gelene kadar karıştırılarak pişiriliyor. Krema koyulaştıktan sonra içerisine 1 paket vanilin ilave ediliyor ve yeniden karıştırılıyor. Sonrasında ocaktan alınıyor ve oda sıcaklığına gelmesi için bekleniyor. Oda sıcaklığına geldikten sonra sıkma poşetine dolduruluyor ve bu şekilde 1 saat boyunca buzdolabında bekletiliyor.

Bu aşamada profiterol hamuru hazırlama işlemine geçiliyor. Bunun için öncelikle 1 su bardağı su ile 125 gram margarin tencerenin içerisinde kaynatılıyor. İçerisine 1 su bardağı un ekleniyor ve birkaç dakika boyunca devamlı karıştırılıyor. Hamur toparlandıktan sonra oda sıcaklığında 15 dakika boyunca dinlenmeye bırakılıyor. Hamur dinlendikten sonra ise 3 tane yumurta ekleniyor ve iyice hamura yediriliyor. Yumurtalar iyice karıştıktan sonra bir 15 dakika daha dinlendiriliyor.

Fırın tepsisinin içine pişirme kağıdı seriliyor ve birer tatlı kaşığı hamur, aralıklı olarak tepsinin içerisine dökülüyor. Tüm hamurlar bu şekilde yerleştirildikten sonra önceden ısıtılmış fırının içerisinde 180 derecede 40 dakika boyunca pişiriliyor. Hamurlar piştikten sonra yeniden oda sıcaklığında dinlendiriliyor. Alt kısmından delik açılan hamurların içine hazırlanan krema dolduruluyor. Diğer yandan küçük parçalara ayrılmış olan bitter çikolata bir sos tenceresinin içinde kremayla beraber tamamen eriyinceye kadar karıştırılıyor. Sonrasında ocaktan alınıyor ve ısınmayı için bekletiliyor. Servis için dizilen profiterol tatlısının üstüne profiterol sosu gezdiriliyor ve servis ediliyor. Afiyet olsun.

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PROFİTEROL YAPIMI PÜF NOKTASI

Bu leziz tatlıyı tam kıvamında yapabilmek için bazı püf noktaları bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de yumurtaların kesilmemesi için hamur soğuduktan sonra yumurtaları tek tek hamura eklemek ve çok hızlı bir şekilde karıştırmak. Aynı zamanda hamurları pişirme kağıdına aralıklı olarak yerleştirmek gerekiyor. Böylece hamurlar çok daha iyi kabarıyor ve birbirine yapışmıyor. Aynı şekilde kremayı da iyice soğuduktan sonra kullanmak gerekiyor.

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