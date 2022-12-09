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Patlıcanlı fırın makarna tarifi: Patlıcanlı fırın makarna nasıl yapılır?

09.12.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patlıcan musakka, karnıyarık, ali nazik, patlıcan oturtma, patlıcan salatası ve daha uzayıp giden leziz patlıcanlı yemeklerin ve salataların olduğu zengin bir mutfak kültürüne sahibiz. Patlıcanın her hâlinden çok güzel tarifler oluşturuyoruz. Bu sefer de patlıcana farklı bir dokunuş yaparak perde pilavı görüntüsünde patlıcanlı fırın makarna tarifi yapalım.

Patlıcanlı fırın makarna tarifi: Patlıcanlı fırın makarna nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon 210kal

Patlıcan ve makarnanın bir araya gelerek farklı ve ilginç lezzetini mutlaka denemelisiniz. Perde pilavı gibi gözüken patlıcanlı fırın makarna tarifi oldukça kolay ve pratik. Makarnayla ve bezelyeli sosla bir araya gelen patlıcan, kek kalıbında fırına girdi. Adeta iki farklı kültürün ortak noktada buluşması gibi harmanlanarak nefis ve eşsiz bir lezzet hâline geliyor. Patlıcanlı fırın makarna tarifinde istediğiniz çeşitte makarnayı kullanabilirsiniz. Ayrıca patlıcanlarda acı tat varsa patlıcanları dilimledikten sonra tuzlu suda 15-20 dakika bekletip yıkayabilirsiniz. Patlıcanlı fırın makarna tarifi:

MALZEMELER

  • 1/2 paket makarna
  • 3 adet patlıcan
  • 2 adet kabak
  • 3 adet domates
  • 4-5 dal fesleğen
  • 1 çay bardağı bezelye
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • 100 gram kaşar peyniri
  • Sıvı yağ
  • Tuz, karabiber
  • 1 adet domates
  • 1 tutam maydanoz

TARİF

  • Bir tencerede yarım paket makarnayı haşlayın.
  • Fırını önceden ısıtmak için 185 derece açın.
  • 3 adet patlıcanı yıkayın ve dikey olarak uzun ince şekilde dilimleyin.
  • 2 adet patlıcanı yıkayın ve halka şeklinde dilimleyin.
  • Patlıcanları kâğıt havluyla kurulayın ve az sıvı yağda kızartın.
  • Halka halka dilimlediğiniz kabakları da kızartın.
  • Ayrı bir tavaya sıvı yağ ekleyin.
  • Yıkayıp kabuğunu soyduğunuz 3 domatesi küp küp doğrayın ve tavaya alarak tereyağında kavurun.
  • Sos kıvamında yapacağınız domateslerin üzerine 3- 4 dal fesleğeni de doğrayıp ilave edin ve kavurun.
  • Domates ve fesleğenin içine 1 çay bardağı bezelye de ekleyin ve sos kıvamına gelene kadar kavurun.
  • Önceden haşladığınız yarım paket makarnayı bezelyeli domatesli sosun içine ilave edin ve karıştırın.
  • Bir kek kalıbını sıvı yağla yağlayın ve kızarttığınız patlıcanları dışarıya taşacak şekilde kek kalıbına dizin.
  • Kek kalıbının tamamını patlıcanlarla kapladıktan sonra kalıbın içine sırayla markadan ekleyin.
  • Makarnanın üstüne rendelenmiş kaşar gezdirin ve üstüne kabak dilimlerini koyun.
  • Bu işlemi sırayla makarna-kaşar-kabak olacak şekilde malzemeler bitene kadar yapın.
  • Malzemeler bittikten sonra kalıbın üzerini dışarıda kalan patlıcanları içe doğru kapatarak örtün.
  • Önceden ısıttığınız fırına kek kalıbını koyun ve 15-20 dakika kadar pişirin.
  • Patlıcanlı fırın makarna piştikten sonra kek kalıbını bir servis tabağının içine ters çevirin.
  • Patlıcanlı makarnanın üstüne dilimlenmiş domates ve maydanozla süsleyerek servis edin.


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