Patlıcanlı fırın makarna tarifi: Patlıcanlı fırın makarna nasıl yapılır?

Patlıcan ve makarnanın bir araya gelerek farklı ve ilginç lezzetini mutlaka denemelisiniz. Perde pilavı gibi gözüken patlıcanlı fırın makarna tarifi oldukça kolay ve pratik. Makarnayla ve bezelyeli sosla bir araya gelen patlıcan, kek kalıbında fırına girdi. Adeta iki farklı kültürün ortak noktada buluşması gibi harmanlanarak nefis ve eşsiz bir lezzet hâline geliyor. Patlıcanlı fırın makarna tarifinde istediğiniz çeşitte makarnayı kullanabilirsiniz. Ayrıca patlıcanlarda acı tat varsa patlıcanları dilimledikten sonra tuzlu suda 15-20 dakika bekletip yıkayabilirsiniz. Patlıcanlı fırın makarna tarifi: