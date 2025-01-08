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Patrick Kluivert, Endonezya Milli Futbol Takımı'nın başına geçti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.01.2025 15:26
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Süper Lig'de geçen sezon Adana Demirspor'u çalıştıran Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert, Endonezya Milli Futbol Takımı'nın başına getirildi.

Patrick Kluivert, Endonezya Milli Futbol Takımı'nın başına geçti

Endonezya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı hedefleyen Endonezya ile Hollandalı teknik direktör, uzatma opsiyonlu olarak 2 yıllık sözleşme imzalandı.

48 yaşındaki teknik adam, son olarak geçen sezon Adana Demirspor'un başında tüm kulvarlarda 20 maçta görev almış ve 1,5 puan ortalaması yakalamıştı.

Yaklaşık 280 milyon nüfusuyla dünyanın en fazla nüfusa sahip 4. ülkesi olan Endonezya, 1945 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra hiçbir FIFA Dünya Kupası finaline katılmayı başaramadı.

Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor
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