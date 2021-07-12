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Patrick Van Aanholt kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Van Aanholt hangi takımlarda oynadı?

12.07.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, bonservisi elinde olan Hollandalı yıldız Patrick Van Aanholt’u listesine aldı. Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile sol bek bölgesinde sıkıntıları gideremeyen Galatasaray, 30 yaşındaki 1,76'lık Hollandalı yıldız futbolcu Patrick van Aanholt’un menajerini İstanbul’a çağırdı.

Patrick Van Aanholt kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Van Aanholt hangi takımlarda oynadı?

Transfer görüşmeleri için girişimlerde bulunan Galatasaray, sol bekte yaşadığı problemi Patrick Van Aanholt ile çözmeyi hedefliyor. İngiliz ekibi Crystal Palace’la olan sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Patrick Van Aanholt, Chelsea, Newcastle United ve Leicester City gibi önemli kulüplerin formasını terletti.

PATRİCK VAN AANHOLT KİMDİR?

29 Ağustos 1990'da Hollanda'nın S-Hertogenbosh kentinde doğan Patrick Van Aanholt, futbola ülkesinin ekiplerinden Den Bosc'un altyapısında başladı. 2005'te PSV'nin U17 takımında oynayan Patrick Van Aanholt, 2007'de Chelsea'nin U18 takımına transfer oldu.

2009'da ise Chelsea'da forma giymeye başlayan Patrick Van Aanholt, Conventy City, Newcastle United, Leicester City, Wigan Atletic ve Vitesse'de kiralık olarak top koşturdu. 2014'te ise bir başka İngiliz ekibi Sunderland'a 1,9 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Patrick Van Aanholt, 2017'de 10,50 milyon avro gibi rekor bir bedelle Crystal Palace'ın yolunu tuttu.

Patrick Van Aanholt'un Crystal Palace'la olan sözleşmesi ise 1 Temmuz 2021 itibarıyla sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adamın yaşı 31 bir kere onu bu saatten sonra 3-4 yıl mukavele bekliyor.Sazan gibi gider alırsınız .İmza parası 3-4 yıllık kontrat bir yıl sonra selamünaleyküm hayrını gör her gelen Fatih Terim in elinde bitiyor en azından orta yaşlı deneyimli veya genç adamları alın nasıl olsa bu saatten sonra Arda Turan vs adamlarla Şampiyonlar ligi değil ligde dahil bir şey yapamıyacaz en azından gençler süre alıp belki kendini yetiştirir uzun vadede

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