Patrick Van Aanholt kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Van Aanholt hangi takımlarda oynadı?

Transfer görüşmeleri için girişimlerde bulunan Galatasaray, sol bekte yaşadığı problemi Patrick Van Aanholt ile çözmeyi hedefliyor. İngiliz ekibi Crystal Palace’la olan sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Patrick Van Aanholt, Chelsea, Newcastle United ve Leicester City gibi önemli kulüplerin formasını terletti.

PATRİCK VAN AANHOLT KİMDİR?

29 Ağustos 1990'da Hollanda'nın S-Hertogenbosh kentinde doğan Patrick Van Aanholt, futbola ülkesinin ekiplerinden Den Bosc'un altyapısında başladı. 2005'te PSV'nin U17 takımında oynayan Patrick Van Aanholt, 2007'de Chelsea'nin U18 takımına transfer oldu.

2009'da ise Chelsea'da forma giymeye başlayan Patrick Van Aanholt, Conventy City, Newcastle United, Leicester City, Wigan Atletic ve Vitesse'de kiralık olarak top koşturdu. 2014'te ise bir başka İngiliz ekibi Sunderland'a 1,9 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Patrick Van Aanholt, 2017'de 10,50 milyon avro gibi rekor bir bedelle Crystal Palace'ın yolunu tuttu.

Patrick Van Aanholt'un Crystal Palace'la olan sözleşmesi ise 1 Temmuz 2021 itibarıyla sona erdi.



