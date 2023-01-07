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Patron Mutlu Son İstiyor filmi konusu nedir, kimler oynuyor? Tolga Çevik ve Ezgi Mola'dan romantik komedi

07.01.2023 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patron Mutlu Son İstiyor filmi bu akşam Show TV'de ekranlarda olacak. Filmin yayın akışında olmasıyla sevilen film için araştırmalar hızlandı. Tolga Çevik ve Ezgi Mola'nın başrollerini paylaştığı romantik komedi filmi Patron Mutlu Son İstiyor vizyona girdiği dönemde oldukça iyi izlenme oranı yakalamıştı. Peki Patron Mutlu Son İstiyor filminin konusu nedir, kadrosunda kimler var? İşte film ile ilgili detaylar...

Patron Mutlu Son İstiyor filmi konusu nedir, kimler oynuyor? Tolga Çevik ve Ezgi Mola'dan romantik komedi

Patron Mutlu Son İstiyor'u izlemek isteyen izleyiciler film ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Dizilerin yeni yıl arasına girmesiyle televizyon ekranlarında yerli ve yabancı filmler yayınlanıyor. Patron Mutlu Son İstiyor filmi bu akşam Show TV'nin yayın akışında bulunmakta. Film bu akşam saat 20.00'de ekranlarda olacak. Peki merak edilen filmin konusu nedir, oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? İşte merak edilen bilgilerin cevapları...

PATRON MUTLU SON İSTİYOR FİLMİN KONUSU NEDİR?

Sinan, patronu tarafından Kapadokya'ya bir komedi filmi senaryosu yazmak üzere gönderilir. Süresi çok azdır ve filmin sonu mutlu bitmek zorundadır. Sinan Kapadokya'ya gider ve İzzet Bey'in kızı Eylül (Ezgi Mola) ile karşılaşır. Filmde, Sinan'ın Eylül'e aşık olması ve Eylül'ün nişanlısı Faruk'la (Murat Başoğlu) evlilik hazırlıklarına başlaması üzerine gelişen olaylar anlatılmaktadır. Ayrıca Tolga Çevik bu filmde hem Sinan hem de Ferruh Abi olarak İsfendiyar karakterini canlandırmıştır.

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OYUNCU KADROSU

TOLGA ÇEVİK

EZGİ MOLA

MURAT BAŞOĞLU

ERKAN CAN

ERSİN KORKUT

MUSTAFA UZUNYILMAZ

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SABA TÜMER

AYŞENUR YAZICI

NUSRET ÇETİNEL

HANDE YÖGEN

MİNE ÖZSAMSUN

OĞUZ OKUL

İCMAL AKTUNA

ZEKİ OCAK

FERRUH YENİDOĞAN

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