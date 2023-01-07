Patron Mutlu Son İstiyor filmi konusu nedir, kimler oynuyor? Tolga Çevik ve Ezgi Mola'dan romantik komedi

Patron Mutlu Son İstiyor'u izlemek isteyen izleyiciler film ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Dizilerin yeni yıl arasına girmesiyle televizyon ekranlarında yerli ve yabancı filmler yayınlanıyor. Patron Mutlu Son İstiyor filmi bu akşam Show TV'nin yayın akışında bulunmakta. Film bu akşam saat 20.00'de ekranlarda olacak. Peki merak edilen filmin konusu nedir, oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? İşte merak edilen bilgilerin cevapları...
Sinan, patronu tarafından Kapadokya'ya bir komedi filmi senaryosu yazmak üzere gönderilir. Süresi çok azdır ve filmin sonu mutlu bitmek zorundadır. Sinan Kapadokya'ya gider ve İzzet Bey'in kızı Eylül (Ezgi Mola) ile karşılaşır. Filmde, Sinan'ın Eylül'e aşık olması ve Eylül'ün nişanlısı Faruk'la (Murat Başoğlu) evlilik hazırlıklarına başlaması üzerine gelişen olaylar anlatılmaktadır. Ayrıca Tolga Çevik bu filmde hem Sinan hem de Ferruh Abi olarak İsfendiyar karakterini canlandırmıştır.
TOLGA ÇEVİK
EZGİ MOLA
MURAT BAŞOĞLU
ERKAN CAN
ERSİN KORKUT
MUSTAFA UZUNYILMAZ
SABA TÜMER
AYŞENUR YAZICI
NUSRET ÇETİNEL
HANDE YÖGEN
MİNE ÖZSAMSUN
OĞUZ OKUL
İCMAL AKTUNA
ZEKİ OCAK
FERRUH YENİDOĞAN