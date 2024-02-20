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Patronun dikkati personeli dolandırılmaktan kurtardı

AA AA
20.02.2024 15:47 | Son Güncelleme:
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Kırşehir'de iş yeri sahibi, bir çalışanının telefonla dolandırılmasını engelledi.

Kılıçözü Sanayi Sitesine demir doğrama atölyesinde kaynak ustası olarak çalışan Afganistan uyruklu Ali Rıza Niyazi, iş yerindeyken telefonundan arayıp kendisini savcı olarak tanıtan kişinin, terör örgütleriyle bağlantısı olduğunu, evindeki ziynet eşyalarını bozdurmasını, vereceği banka hesabına parayı yatırmasını söyledi.

İş yeri sahibi Ahmet Çetin, telefonla konuşurken panikleyen ve atölyeden telaşla çıkan çalışanına ulaşıp, dolandırıcıların tuzağına düşmemesi konusunda uyardı.

Ali Rıza Niyazi, sözde savcının numarasını arayıp, şikayetçi olacağını söyleyince telefonun kapanması üzerine iş yerine döndü.

Ahmet Çetin, AA muhabirine, çalışanının dolandırılmasını önlediğini belirterek, "Bu işin bir kurgu olduğunu ve dolandırıldığını anladım. Kendisine fayda getirmeyeceğini, aksine daha da kötü şeyler olacağını söyledim. Para göndermesini engelledim, bu vesileyle dolandırılmaktan kurtulmuş oldu." dedi.

Ali Rıza Niyazi de sözde savcıya karakola gideceğini söyleyince telefonun kapandığını belirterek, "Yabancı olduğumuz için kandırmak istediler ama kurtuldum." diye konuştu.

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