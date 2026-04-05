Paul Onuachu'dan Galatasaray taraftarını çok kızdıran açıklama

Trabzonspor-Galatasaray maçının tartışmasız yıldızı Paul Onuachu, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamayla adeta gündemi belirledi.

"GALATASARAY, GÖZTEPE'YE DE PUAN KAYBEDEBİLİR"

Galatasaray'ın Göztepe ile oynanacak maçta da puan kaybedebileceğini savunan Onuachu, kendi taraftarının yüreğine su serperken, Galatasaraylı taraftarların da eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

PUAN FARKI 1'E DÜŞTÜ!

Galatasaray'ın maç eksiği olmasına rağmen puan farkını 1'e düşüren Trabzonspor'da şampiyonluk sözleri hiç olmadığı kadar sesli konuşulmaya başlandı.