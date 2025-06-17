Paul Onuachu transferinde Başkan Ertuğrul Doğan müjdeyi verdi... Trabzonspor gün sayıyor!

Trabzonspor yönetimi, Paul Onuachu için kulübüyle olan görüşmelerinde son noktaya geldi. Southampton'un Championship'e düşmesinin ardından ayrılması neredeyse kesin olan 31 yaşındaki Nijeryalı forvetle ilgili yönetim, haftalardır süren pazarlıklar sonucu oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Taraftarın merakla beklediği Paul Onuachu transferi hakkında da konuşan Doğan, sürecin olumlu ilerlediğini belirtirken, şu ifadeleri kullandı…

''İNŞALLAH YAKIN ZAMANDA ANLAŞIRIZ''

Ertuğrul Doğan “Onuachu gündemimizde. Görüşmeler sürüyor. İnşallah yakın zamanda anlaşırız. Öyle görünüyor şu anda.” açıklamasında bulundu.

SOUTHAMPTON’UN İNADI KIRILIYOR!

Transferde kapıyı 10 milyon eurodan açan İngiliz kulübü, Trabzonspor’un ısrarcı tavrı ile birlikte talebini 7 milyon euro’ya kadar indirdi. Trabzonspor’un ise 5 milyon euro civarına transferi sonuçlandırmak istediği gelen bilgiler arasında.