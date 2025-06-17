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Paul Onuachu transferinde Başkan Ertuğrul Doğan müjdeyi verdi... Trabzonspor gün sayıyor!

Trabzonspor’da forvet transferinde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. Paul Onuachu transferi için son aşamaya gelen Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, Onvo ile yapılan sponsorluk anlaşması kapsamında İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarında bulundu.

Paul Onuachu transferinde Başkan Ertuğrul Doğan müjdeyi verdi... Trabzonspor gün sayıyor!
Burak Kavuncu
Paul Onuachu

Paul Onuachu

NİJ Nijerya
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Southampton
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Trabzonspor yönetimi, Paul Onuachu için kulübüyle olan görüşmelerinde son noktaya geldi. Southampton'un Championship'e düşmesinin ardından ayrılması neredeyse kesin olan 31 yaşındaki Nijeryalı forvetle ilgili yönetim, haftalardır süren pazarlıklar sonucu oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Taraftarın merakla beklediği Paul Onuachu transferi hakkında da konuşan Doğan, sürecin olumlu ilerlediğini belirtirken, şu ifadeleri kullandı…

''İNŞALLAH YAKIN ZAMANDA ANLAŞIRIZ''

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Ertuğrul Doğan “Onuachu gündemimizde. Görüşmeler sürüyor. İnşallah yakın zamanda anlaşırız. Öyle görünüyor şu anda.” açıklamasında bulundu.

SOUTHAMPTON’UN İNADI KIRILIYOR!

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Transferde kapıyı 10 milyon eurodan açan İngiliz kulübü, Trabzonspor’un ısrarcı tavrı ile birlikte talebini 7 milyon euro’ya kadar indirdi. Trabzonspor’un ise 5 milyon euro civarına transferi sonuçlandırmak istediği gelen bilgiler arasında.

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