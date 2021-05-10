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Paul Pogba'dan Fenerbahçe itirafı

10.05.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba katıldığı bir yayında Fenerbahçe ile ilgili konuştu.

Paul Pogba'dan Fenerbahçe itirafı

Manchester United'ın yıldız orta sahası Paul Pogba, Fenerbahçe maçının atmosferini unutamıyor.

Katıldığı bir Twitch yayınında soruları yanıtlayan Fransız yıldız, "Deplasmanda oynadığın en iyi atmosfer hangisiydi?" şeklinde yöneltilen soruyu yanıtladı.

Pogba, sözlerine Borussia Dortmund ile başlayarak, "Birçok stadyum var. Öncelikle Dortmund... Ancak onlardan önce Fenerbahçe var. Isınmaya çıktığım andan son düdüğe kadar her şey çılgıncaydı. Böyle bir şey görmedim" şeklinde konuştu.

POGBA'NIN UNUTAMADIĞI MAÇ HANGİSİ?

Fenerbahçe, 2016-17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında Manchester United ile karşılaştı.

Old Trafford'da 4-1 kazanan Manchester United'da Pogba iki gol kaydetti.

Kadıköy'deki karşılaşmada ise Fenerbahçe rakibini Moussa Sow ve Jeremain Lens'in golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United'ın tek golü Wayne Rooney'den gelmişti. (NTV Spor)


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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