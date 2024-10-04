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  4. Paul Pogba erken dönüyor: Cezasında indirime gidildi

Paul Pogba erken dönüyor: Cezasında indirime gidildi

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
04.10.2024 20:51
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Ağustos 2023'te yapılan doping testlerinde testosteron seviyesi yüksek çıkan Paul Pogba'ya verilen 4 yıllık ceza 18 aya indirildi. Yıldız oyuncu Mart 2025'ten itibaren resmi maçlara çıkabilecek.

Paul Pogba erken dönüyor: Cezasında indirime gidildi

Fransız futbolcu Paul Pogba'nın doping nedeniyle aldığı 4 yıllık ceza için karar verildi.

Daily Mail'de yer alan habere göre; CAS, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl sahalardan uzaklaştırılan Paul Pogba'nın cezasını 18 aya düşürdü.

SAHALARA GERİ DÖNECEK

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Fransız futbolcu, Ocak ayından itibaren Juventus ile antrenmanlara başlayacak ve Mart 2025'ten itibaren sahalara geri dönecek.

NE OLMUŞTU?

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Paul Pogba, 20 Ağustos 2023 tarihinde doping testinden geçmiş ve kanında yüksek oranda testesteron tespit edilmesi üzerine eylül ayında sahalardan geçici olarak uzaklaştırılmıştı.

Ekim ayında tekrarlanan testin de aynı sonucu vermesi üzerine savcılık dünya şampiyonu futbolcu hakkında 4 yıl men cezası talep etmişti.

Fransız oyuncunun İtalyan devi 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Juventus Paul Pogba
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