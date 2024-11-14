Paul Pogba'nın cezası bitiyor, sahalara geri dönüyor! Yıldız ismin yeni adresi Süper Lig olabilir

CAS tarafından doping cezası 4 yıldan 18 aya düşürülen Paul Pogba, 11 Mart 2025'te yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Eylül ayından beri sahalardan uzak olan Fransız futbolcunun menajerleri ise yeni takım arayışını sürdürüyor.

Juventus’ta kariyerine devam etmek istemeyen Paul Pogba'nın kısa süre içerisinde sözleşmesini feshetmesi beklenirken, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde yeni bir sayfa açmak ve yeniden kendisini kanıtlamak istiyor.

SÜPER LİG'E GELEBİLİR

Tecrübeli futbolcunun menajerler tarafından bazı kulüplere önerildiği ve bunlar arasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bulunduğu ortaya çıktı.

MADDİ BEKLENTİSİ DÜŞÜK

Pogba, kısa süre önce verdiği röportajda Mourinho’yu çok sevdiğini, onun için Manchester United’a imza attığını söylemiş, “Onunla ilişkimiz bir çiftin ilişkisi gibiydi. Sürekli ayrılıp barışıyorduk. Onu yeniden görsem, kocaman sarılırdım” demişti.