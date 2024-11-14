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Paul Pogba'nın cezası bitiyor, sahalara geri dönüyor! Yıldız ismin yeni adresi Süper Lig olabilir

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.11.2024 08:12
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Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından dopingten dolayı men cezası alan Paul Pogba'nın sahalara dönüş tarihi yaklaşırken yıldız isim için Süper Lig iddiaları da ortaya atılmaya başlanmış durumda. İşte detaylar...

Paul Pogba'nın cezası bitiyor, sahalara geri dönüyor! Yıldız ismin yeni adresi Süper Lig olabilir
Paul Pogba

Paul Pogba

FRA Fransa
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Juventus
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CAS tarafından doping cezası 4 yıldan 18 aya düşürülen Paul Pogba, 11 Mart 2025'te yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Eylül ayından beri sahalardan uzak olan Fransız futbolcunun menajerleri ise yeni takım arayışını sürdürüyor.

Juventus’ta kariyerine devam etmek istemeyen Paul Pogba'nın kısa süre içerisinde sözleşmesini feshetmesi beklenirken, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde yeni bir sayfa açmak ve yeniden kendisini kanıtlamak istiyor.

SÜPER LİG'E GELEBİLİR

pogba

Tecrübeli futbolcunun menajerler tarafından bazı kulüplere önerildiği ve bunlar arasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bulunduğu ortaya çıktı.

MADDİ BEKLENTİSİ DÜŞÜK

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Pogba, kısa süre önce verdiği röportajda Mourinho’yu çok sevdiğini, onun için Manchester United’a imza attığını söylemiş, “Onunla ilişkimiz bir çiftin ilişkisi gibiydi. Sürekli ayrılıp barışıyorduk. Onu yeniden görsem, kocaman sarılırdım” demişti.

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transfer Süper Lig Serie A fenerbahçe galatasaray pogba
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