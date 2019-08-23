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Paul Rudd’un hayat mücadelesi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 23.08.2019 13:06 | Son Güncelleme

Paul Rudd’un başrolünü üstlendiği Living With Yourself dizisinden ilk kareler gün yüzüne çıktı.

Living With Yourself adlı diziden ilk fotoğraflar yayınlandı. Ant-Man ile adını tüm dünyaya duyuran Paul Rudd, televizyon dizisindeki ilk başrolünde hayatla mücadele eden Miles karakterine hayat veriyor. Aşkta ve yaşamda hüsrana uğramış bir adam olan Miles, gizemli bir tedavinin ardından eski benliğinin kendisinin daha iyi bir versiyonuyla değiştirilmiş olduğunu fark ediyor.

Varoluşsal bir komedi olan Living With Yourself, şu soruya cevap arar: gerçekten daha iyi olmak istiyor muyuz? Miles (Paul Rudd) hayatta mücadele eden bir adamdır. Daha iyi bir insan olmak için yola çıktığı gizemli bir tedavinin ardından eski benliğinin kendisinin daha iyi bir versiyonuyla değiştirilmiş olduğunu fark eder. Attığı adımların istenmeyen sonuçlarını gördüğünde ise eşi (Aisling Bea), kariyeri ve benliği için savaşması gerektiğini anlar.

Farklı perspektiflerden ele alınan sekiz bölümlük dizi Emmy® ödüllü Timothy Greenberg (The Daily Show with Jon Stewart) tarafından kaleme alındı. Başrolünde Paul Rudd’un yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Jonathan Dayton ve Valerie Faris (The Battle of the Sexes, Little Miss Sunshine) yer alıyor. Yürütücü yapımcılığını Greenber ile birlikte Anthony Bregman, Likely Story adına Jeff Stern, Jax Media adına Tony Hernandez, Dayton, Faris, Rudd ve Jeff Blitz'in üstleniyor.

Living With Yourself, 18 Ekim Cuma tüm dünya ile aynı anda Netflix'e yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Living With Yourself Ant-Man Paul Rudd

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