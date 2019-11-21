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Paul Walker’ın canlandırdığı Brian, Hızlı ve Öfkeli 9’la geri dönüyor

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Paul Walker'ın uzun süre canlandırdığı Brian O'Conner karakterinin, aktörün ölümünden 6 yıl sonra Hızlı ve Öfkeli (Fast & Furious) serisinin 9. filminde yer alabileceği belirtildi.

Paul Walker’ın uzun yıllar canlandırdığı Brian O’Conner karakteri, oyuncunun ölümünden 6 yıl sonra Hızlı ve Öfkeli (Fast & Furious) serisinin 9. filminde karşımıza çıkabilir.

LadBible’ın haberine göre filme yakın kaynaklar, yapımcıların Paul Walker’ın karakterinin filmde yer alması için dublör arayışı içinde olduğunu söyledi. Paul Walker, 2013 yılında 40 yaşındayken bir araba kazasında hayatını kaybetmişti.

BRIAN, HIZLI VE ÖFKELİ 9’LA GERİ DÖNÜYOR

Muhabir Daniel Richtman bu hafta yaptığı bir paylaşımda, "Yeterince vakit geçti. Paul Walker’ın karakteri Brian’ı Hızlı ve Öfkeli 9’da geri getirecekler" ifadelerini kullandı.

2001'deki ilk filmden bu yana Hızlı ve Öfkeli'nin kadrosunda yer alan Paul Walker 2013’te Los Angeles’ta 40 yaşındayken bir araba kazasında hayatını kaybetmişti. Hızlı ve Öfkeli serisinin 7. filminin çekimleri sırasında yaşanan trajik kaza oyuncunun hayranlarını yasa boğmuştu.

Yapım ekibi oyuncunun tamamlanmamış sahneleri için bilgisayarlı özel efektlerden faydalanmış ve Walker’ın kardeşleri Cody ve Caleb Walker’ın da dublör olarak yapıma dahil edilmesiyle film tamamlanabilmişti. Oyuncunun Hızlı ve Öfkeli 7’deki “yerini doldurmanın” maliyeti 50 milyon doları (285 milyon TL) bulmuştu.
Walker’ın ölümünden sonra filmin takvimi “süresiz askıya alınmış,” yapım 2015’te gösterime girebilmişti.

Hızlı ve Öfkeli 9, 22 Mayıs 2020’de vizyona girecek.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Üşüyoruz reyizzzzz
Hala inanamıyorum ya.
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