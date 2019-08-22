Paul Walker'ın kızı Meadow Rain'den duygulandıran paylaşım

Hızlı ve Öfkeli serisiyle tüm dünyada tanınan ve 2013 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden Paul Walker’ın kızı Meadow Rain büyüdü. Rain, babasıyla çekilen bir havuz fotoğrafını paylaşarak "Seni düşünürken" notunu yazdı.
Sevilen aksiyon serisi Hızlı ve Öfkeli’nin başrol oyuncusu Paul Walker, 2013 yılında geçirdiği trajik bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrılmıştı. Ondan geriye, her röportajında mutlaka bahsettiği sevgili kızı Meadow Rain kaldı. Meadow artık genç bir kız...
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