Hızlı ve Öfkeli serisiyle tüm dünyada tanınan ve 2013 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden Paul Walker’ın kızı Meadow Rain büyüdü. Rain, babasıyla çekilen bir havuz fotoğrafını paylaşarak "Seni düşünürken" notunu yazdı. Sevilen aksiyon serisi Hızlı ve Öfkeli’nin başrol oyuncusu Paul Walker, 2013 yılında geçirdiği trajik bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrılmıştı. Ondan geriye, her röportajında mutlaka bahsettiği sevgili kızı Meadow Rain kaldı. Meadow artık genç bir kız...

Paul Walker'ın kızı Meadow Rain'den duygulandıran paylaşım

Geçirdiği trafik kazası sonra 40 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Paul Walker’ın kızı Meadow Rain 20 yaşına geldi.

Walker'dan geriye kalan en önemli varlık olan Midow Rain, geçtiğimiz babasıyla ilgili duygu dolu bir paylaşım yaptı.

Babası hayatını kaybettiğinde 14 yaşında olan Rain, babasının bir domuzla havuzda olduğu ve gülümsediği fotoğrafını paylaştı. Instagram'da 1.6 milyon takipçisi bulunan Rain, fotoğrafı "Thinking of you xx” (seni düşünürken xx) notuyla paylaştı.