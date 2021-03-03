Payitaht Abdülhamid dizisi ekrana veda ediyor! Final bölümü ne zaman?

Cuma akşamlarına damgasını vuran TRT ekranlarının fenomen dizisi Payitaht Abdülhamid, yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip ediliyordu. Bülent İnal, Vildan Atasever, İsmail Hakkı, Cem Uçan, Kaan Turgut ve Hakan Boyav'ın başrollerinde oynadığı iddialı yapım, ciddi bir hayran kitlesine sahip olmasına rağmen, reytinglerde yakalayamadığı rakamlar nedeniyle sona yaklaştı.

FİNAL BÖLÜMÜ BELLİ OLDU

TRT 1'in ES Film imzalı fenomen dizisi Payitaht Abdülhamid bu sezon sonu ekrana veda edecek. Dört yıldır cuma akşamlarına damgasını vuran ve bu hafta 141. bölümüyle ekrana gelecek olan dizi Haziran ayında final yapacak.

Bülent İnal'ın başrolünde yer aldığı Payitaht Abdülhamid dizisi, 155. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Sultan Abdülhamid'in padişahlığını 20. yılından itibaren ekrana taşıyan dizi, döneme damgasını vuran önemli olayları konu alıyor.



