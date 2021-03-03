MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Payitaht Abdülhamid dizisi ekrana veda ediyor! Final bölümü ne zaman?

Payitaht Abdülhamid dizisi ekrana veda ediyor! Final bölümü ne zaman?

03.03.2021 21:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Payitaht Abdülhamid dizisi ekrana veda ediyor! Final bölümü ne zaman?

TRT 1 ekranlarında 4 yıldır seyirciyle buluşan Payitaht Abdülhamid dizisi için final kararı alındı. Bülent İnal'ın 2. Abdülhamid Han'ı canlandırdığı dizi 155. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.

Cuma akşamlarına damgasını vuran TRT ekranlarının fenomen dizisi Payitaht Abdülhamid, yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip ediliyordu. Bülent İnal, Vildan Atasever, İsmail Hakkı, Cem Uçan, Kaan Turgut ve Hakan Boyav'ın başrollerinde oynadığı iddialı yapım, ciddi bir hayran kitlesine sahip olmasına rağmen, reytinglerde yakalayamadığı rakamlar nedeniyle sona yaklaştı.

FİNAL BÖLÜMÜ BELLİ OLDU

TRT 1'in ES Film imzalı fenomen dizisi Payitaht Abdülhamid bu sezon sonu ekrana veda edecek. Dört yıldır cuma akşamlarına damgasını vuran ve bu hafta 141. bölümüyle ekrana gelecek olan dizi Haziran ayında final yapacak.

Bülent İnal'ın başrolünde yer aldığı Payitaht Abdülhamid dizisi, 155. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Sultan Abdülhamid'in padişahlığını 20. yılından itibaren ekrana taşıyan dizi, döneme damgasını vuran önemli olayları konu alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Hülya Avşar’dan ayna karşısında bornozlu paylaşımHülya Avşar’dan ayna karşısında bornozlu paylaşım
İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Bülent İnal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Çılgın Sedat'ın evi yanmıştı! Sebebi ortaya çıktı

Çılgın Sedat'ın evi yanmıştı! Sebebi ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Selin Yeninci'den endişelendiren haber

Selin Yeninci'den endişelendiren haber

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Yunanistan depremi İzmir faylarını tetikleyebilir

Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Yunanistan depremi İzmir faylarını tetikleyebilir

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bülent Ersoy'a şok sözler! 'Erkek oldun, kadın oldun insan olamadın'

Bülent Ersoy'a şok sözler! 'Erkek oldun, kadın oldun insan olamadın'

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Diğer Haberler

Camdaki Kız dizisinin kadrosu belli oldu! Burcu Biricik'in dizisi Camdaki Kız'ın konusu nedir?

Camdaki Kız dizisinin kadrosu belli oldu! Burcu Biricik'in dizisi Camdaki Kız'ın konusu nedir?

Hülya Avşar’dan ayna karşısında bornozlu paylaşım

Hülya Avşar’dan ayna karşısında bornozlu paylaşım

The Queen's Gambit'in yıldızı ödülü kapınca coştu: 'Balıklama atlarım'

The Queen's Gambit'in yıldızı ödülü kapınca coştu

Kuruluş Osman dizisine dengeleri değiştirecek iki yeni oyuncu

Kuruluş Osman dizisinde dengeler değişiyor!

Dakota Fanning, The First Lady dizisinde başkanın kızı rolünde

Beyaz Saray’a giriyor

Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben’i Merve Dizdar'dan eşine: 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.