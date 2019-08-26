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Payitaht Abdülhamid'e hangi ünlü oyuncular katıldı? İşte yeni sezon kadrosu

DİZİ HABERLERİ  | 26.08.2019 21:47 | Son Güncelleme

TRT'nin sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid yeni sezona yenilenen kadrosuyla giriyor. Peki yeni sezonda Payitaht Abdülhamid dizisine hangi oyuncular katıldı? İşte Payitaht Abdülhamid'in yeni oyuncuları ve rolleri.

Payitaht Abdülhamid'e hangi ünlü oyuncular katıldı? İşte yeni sezon kadrosu

TRT 1’in sevilen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yenilenen oyuncu kadrosuyla çok yakında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

ES Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin 4. sezonunda yönetmenlik koltuğunu iki isim paylaşıyor. Doğan Ümit Karaca ve Volkan Kapkın’ın yönetmenliğini yapacağı Payitaht Abdülhamid’in oyuncu kadrosuna yeni isimler katılıyor.

İşte, yeni sezona daha da güçlenerek giren Payitaht Abdülhamid’in yeni oyuncuları:

Devrim Yakut (Cemile Sultan)

Tiyatro, TV ve sinema sanatçısı Devrim Yakut, Payitaht Abdülhamid’in 4. sezonunda tarihin güçlü kadın karakterlerinden, Sultan Abdülmecid’in kızı ve Sultan Abdülhamid Han’ın kızkardeşi Cemile Sultan olarak diziye başlıyor.

Sultan Abdülaziz suikastinde parmağı olduğu bilinen eşi Mahmud Celaleddin Paşa’yı ağabeyi Abdulhamid’in görevinden azletmesine, idam hükmünden sürgüne göndermesine rağmen boşamayan Cemile Sultan, yıllarca kocasının ve kaybettiği 3 oğlunun acısını yaşamış kuralcı, otoriter, hoşgörüsüz ve haremde herkese kök söktürecek bir Sultan olarak saraya geliyor.

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Sermet Yeşil (Zalman David Levotin)

Sinema, TV ve tiyatronun sevilen isimlerinden Sermet Yeşil, Payitaht’ın yeni sezon hikâyesine Global Sermaye tarafından dünya savaşının planlayıcı aklı olarak yetiştirilmiş ve dünyadaki savaş taktiklerini iyi bilen ‘Savaş Mimarı’ Zalman Levontin olarak gelecek.

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Ceyhun Mengiroğlu (Mehmet Celaleddin)

Ekranların yakışıklı oyuncularından Ceyhun Mengiroğlu, Payitaht dizisine Şehzade Abdülkadir’le aynı yaşlarda olan Cemile Sultan’ın oğlu Mehmet Celaleddin karakteri olarak geliyor. Avrupa’da çok iyi bir eğitim almış, son derece başarılı, devletine ve dayısı Abdülhamid’e bağlılığı ile dikkatleri çeken bir genç olarak Şurayı Devlet Azası vazifesinin başına geçen Mehmet Celaleddin, Şehzade Abdülkadir’le çatışmalar yaşayacak.

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Gülsüm Ali (Gülcemal)

Ekranların güzel oyuncusu Gülsüm İlhan Ali, Gülcemal karakteriyle bu sezon Payitaht’ın taze kanlarından. Kimsesizler yurdunda büyümüş, kendisi gibi kimsesiz çocuklara ve insanlara yardım eden, temiz ahlakı, güler yüzüyle herkesin, özellikle de Bidar’ın gönlünü kazanmış, büyüdükten sonra da yurtta çalışmaya başlamış karakter olan Gülcemal, neşesi, dürüstlüğü, cesareti ve yardımseverliği ile adeta bir Çalıkuşu gibidir. Yıllar önce tanıştığı Mehmet Celaleddin ile birbirlerine âşık olan Gülcemal’in en büyük hayali sevdiği ile evlenmektir.

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Alp Akar (Ahmet Nurettin Efendi)

Küçük yaşına rağmen birçok projede yer alan Alp Akar, Payitaht’a Abdülhamid’in Behice Hanım’dan olma oğlu Ahmet Nurettin Efendi karakteriyle giriyor. Babası Abdülhamid tarafından saraya getirilen Ahmet Nurettin Efendi, Payitahtın en küçük ve yaşından dolayı haremdekilere zorluklar yaşatacak şehzadesi olarak ekrana gelecek.

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Usta oyuncuları ve yeni eklenen isimler ile güçlenen kadrosuyla Payitaht Abdülhamid bu sezon da adından söz ettirmeye devam edecek.

Payitaht Abdülhamid, yakında TRT 1’de.

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