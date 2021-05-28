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Payitaht Abdülhamid'in 153. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı |"Ateşi yaktık yangını bekliyoruz"

28.05.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1'in 5 sezondur devam eden uzun soluklu dizisi Payitaht Abdülhamid'in 153. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanında 2. Abdülhamit'in meşrutiyeti ilan edeceği duyuluyor. İşte ayrıntılar...

Payitaht Abdülhamid'in 153. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı |"Ateşi yaktık yangını bekliyoruz"

Başrollerinde Bülent İnal, Hakan Boyav, Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer aldığı Payitaht Abdülhamid 153. bölümüyle TRT1 ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevilen dizi Payitaht Abdülhamid'in 153. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı....

İŞTE PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'İN 153. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Heyecanın hız kesmeden devam eden dizi Payitaht Abdülhamid'de Avrupalı devletlerin hamleleri üzerine Abdülhamid'in uygulayacağı kararlar merak ediliyor.

Payitaht Abdülhamid'in 153. bölüm 2. fragmanında meşrutiyetin ilan edileceği duyuluyor. Aynı zamanda Abdülhamid, Hasan Tahsin Paşa'ya vazifeden alındığını söylüyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Seyircinin ilgisini kaybetmeden heyecanla devam eden dizi Payitaht Abdülhamid'in son bölümünü yine olay oldu. Düşman devletler ile savaş devam ediyor. İngiltere Kralı Edward ile Rus Çarı Nikolay Osmanlı Devleti'ni bölmek için kirli plan yaparlar. Osmanlı Devleti, düşman devletler tarafından hasta adam muamelesi görür. Osmanlı Topraklarını kendi bünyesine katmak isteyen İngiltere Kralı Edward ve Rus Çarı Nikolay söz konusu planı gerçekleştirmek için elinden geleni ardına koyar. Ancak Abdülhamid’in hafiyeleri toplantıdadır ve alınan her kararı Abdülhamid'e aktarır.

Öte yandan kendisi hakkında gerçeğin gizli tutulmasını sağlamak için Mary, Victor'u kurtarmaya yeltenir. Mary'nin hamleleri herkesi tedirgin eder. Kendisinden gizlenen büyük sırrı öğrenen Aliye ise ne yapacağını bilemez duruma gelir.

Reval görüşmelerinde, iki ülkenin aldığı kararların vakit kaybetmeden gerçekleşmesi gerektiği belirlenir.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI

Bülent İnal

Vildan Atsever

Altan Erkekli

Goncagül Sunar

Süeda Çil

Özlem Conker

Hakan Boyav

Bahadır Yenişehirlioğlu


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Anahtar Kelimeler:
Payitaht Abdülhamid
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