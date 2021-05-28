Payitaht Abdülhamid'in 153. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı |"Ateşi yaktık yangını bekliyoruz"

Başrollerinde Bülent İnal, Hakan Boyav, Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer aldığı Payitaht Abdülhamid 153. bölümüyle TRT1 ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevilen dizi Payitaht Abdülhamid'in 153. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı....
Heyecanın hız kesmeden devam eden dizi Payitaht Abdülhamid'de Avrupalı devletlerin hamleleri üzerine Abdülhamid'in uygulayacağı kararlar merak ediliyor.
Payitaht Abdülhamid'in 153. bölüm 2. fragmanında meşrutiyetin ilan edileceği duyuluyor. Aynı zamanda Abdülhamid, Hasan Tahsin Paşa'ya vazifeden alındığını söylüyor.
Seyircinin ilgisini kaybetmeden heyecanla devam eden dizi Payitaht Abdülhamid'in son bölümünü yine olay oldu. Düşman devletler ile savaş devam ediyor. İngiltere Kralı Edward ile Rus Çarı Nikolay Osmanlı Devleti'ni bölmek için kirli plan yaparlar. Osmanlı Devleti, düşman devletler tarafından hasta adam muamelesi görür. Osmanlı Topraklarını kendi bünyesine katmak isteyen İngiltere Kralı Edward ve Rus Çarı Nikolay söz konusu planı gerçekleştirmek için elinden geleni ardına koyar. Ancak Abdülhamid’in hafiyeleri toplantıdadır ve alınan her kararı Abdülhamid'e aktarır.
Öte yandan kendisi hakkında gerçeğin gizli tutulmasını sağlamak için Mary, Victor'u kurtarmaya yeltenir. Mary'nin hamleleri herkesi tedirgin eder. Kendisinden gizlenen büyük sırrı öğrenen Aliye ise ne yapacağını bilemez duruma gelir.
Reval görüşmelerinde, iki ülkenin aldığı kararların vakit kaybetmeden gerçekleşmesi gerektiği belirlenir.
Bülent İnal
Vildan Atsever
Altan Erkekli
Goncagül Sunar
Süeda Çil
Özlem Conker
Hakan Boyav
Bahadır Yenişehirlioğlu
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