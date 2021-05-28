Payitaht Abdülhamid'in 153. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı |"Ateşi yaktık yangını bekliyoruz"

Başrollerinde Bülent İnal, Hakan Boyav, Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer aldığı Payitaht Abdülhamid 153. bölümüyle TRT1 ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevilen dizi Payitaht Abdülhamid'in 153. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı....

İŞTE PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'İN 153. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Heyecanın hız kesmeden devam eden dizi Payitaht Abdülhamid'de Avrupalı devletlerin hamleleri üzerine Abdülhamid'in uygulayacağı kararlar merak ediliyor.

Payitaht Abdülhamid'in 153. bölüm 2. fragmanında meşrutiyetin ilan edileceği duyuluyor. Aynı zamanda Abdülhamid, Hasan Tahsin Paşa'ya vazifeden alındığını söylüyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Seyircinin ilgisini kaybetmeden heyecanla devam eden dizi Payitaht Abdülhamid'in son bölümünü yine olay oldu. Düşman devletler ile savaş devam ediyor. İngiltere Kralı Edward ile Rus Çarı Nikolay Osmanlı Devleti'ni bölmek için kirli plan yaparlar. Osmanlı Devleti, düşman devletler tarafından hasta adam muamelesi görür. Osmanlı Topraklarını kendi bünyesine katmak isteyen İngiltere Kralı Edward ve Rus Çarı Nikolay söz konusu planı gerçekleştirmek için elinden geleni ardına koyar. Ancak Abdülhamid’in hafiyeleri toplantıdadır ve alınan her kararı Abdülhamid'e aktarır.