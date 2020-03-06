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  4. Payitaht Abdülhamid'in yeni oyuncuları kimler? Cem Özer Payitaht Abdülhamid'de hangi rolde oynuyor?

Payitaht Abdülhamid'in yeni oyuncuları kimler? Cem Özer Payitaht Abdülhamid'de hangi rolde oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 06.03.2020 21:33 | Son Güncelleme

TRT 1’in sevilen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid’e bu hafta itibariyle yeni karakterler geliyor. Ekranların sevilen, yetenekli isimlerinden Cem Özer, Burç Kümbetlioğlu, Tuğçe Kumral, Faik Ergin ve Esra Kılıç’ın dahil olacağı yeni karakterler dizinin tansiyonunu yükseltecek bölümleri de beraberinde getirecek.

Payitaht Abdülhamid'in yeni oyuncuları kimler? Cem Özer Payitaht Abdülhamid'de hangi rolde oynuyor?

Ünlü oyuncu ve sunucu Cem Özer; Payitaht Abdülhamid’in bu hafta yayınlanacak 111. bölümüyle birlikte izleyiciyi şaşırtacak bir karakterle ekrana dönüyor.

Uzun bir aranın ardından kamera karşısına geçen Özer, Abdülhamid’e karşı hain planları olan William Hechler karakterini canlandıracak. Kadroya katılmasının ardından büyük merak uyandıran Özer, iddialı performansıyla beğeni toplayacak.

CEM

CEM ÖZER'İN CANLANDIRDIĞI WILLAIM HECHLER KİMDİR?

William Hechler Abdülhamid ile aynı yaşlardadır. Hindistan’da doğmuştur, babası Almandır ama Londra’da büyümüş ve yaşamıştır. Hristiyan rahibi derecesinde dini bilgi sahibi olmasına rağmen Hechler, Hristiyan siyonisttir. En büyük beklentisi İsa Mesih’in tekrar gelmesidir. Bunun için de Yahudilerin tekrar Filistin’de bir İsrail devleti kurmasıyla mümkün olacağını bilir. İngiliz Devleti adına sefaretlerde görev yapmaktadır. William Hechler, Theodor Herzl’in yakın dostu ve onu dünyaya tanıtan isimdir. Hechler, tam bir şeytani oyun kurucudur. En büyük hedefi Osmanlı’yı yıkıp Abdülhamid’i tahtından indirip Filistin’i Yahudilere açmaktır. Bunun için de elinden geleni yapacaktır. Abdülhamid’in karşısına Birleşik Krallık Sefiri olarak gönderilmiştir.

BURÇ KÜMBETLİOĞLU : ALBERT GOLDSHMIT

Burç Kümbetlioğlu, Halil Halid’in karşısındaki güç Albay Albert Goldshmit rolünü canlandıracak. İngiliz ordusunda görevli Yahudi bir Albay olan Albert Goldshmit de Hristiyan Siyonistlerdendir. İngilizlere son derece sadıktır. Orduda Makkabiler adında bir teşkilat kurmuş, İngilizlerin de bundan haberi vardır. Makkabiler, Yahudilerin tekrar Filistin’e dönmesini kolaylaştırmak için kurulmuştur. Çok iyi silah kullanan, dövüşebilen ve son derece acımasız olan Goldshmit, Halil Halid’in karşısındaki güç olacaktır. Beraberinde getirdiği istihbaratçılarla Osmanlı istihbaratı arasında bir kavga olacaktır.

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TUĞÇE KUMRAL: ZEKİYE SULTAN

Genç oyuncu Tuğçe Kumral, Zekiye Sultan rolüyle Harem’e renk katmak üzere geliyor.Zekiye Sultan’ı Abdülhamid ve Bedrifelek’in kızı, Mehmet Selim’in kız kardeşi olarak izleyici karşısına çıkacak. Zekiye Sultan, oldukça güzel, çekici, eğitimli, kültürlü bir kadındır. Babasına çok düşkün, bunun yanında kuralcı, otoriter, ince zevkleri olan birisidir. Kendi çıkarları ve istekleri doğrultusunda hareket eder. Evli, iki çocuğu olan Zekiye Sultan’ın kocası, Osman Paşa’nın büyük oğlu, yani Kemalettin’in ağabeyi Ali Nurettin Paşa’dır.

Zekiye Sultan’ı Abdülhamid ve Bedrifelek’in kızı, Mehmet Selim’in kız kardeşi olarak izleyici karşısına çıkacak. Zekiye Sultan, oldukça güzel, çekici, eğitimli, kültürlü bir kadındır. Babasına çok düşkün, bunun yanında kuralcı, otoriter, ince zevkleri olan birisidir. Kendi çıkarları ve istekleri doğrultusunda hareket eder. Evli, iki çocuğu olan Zekiye Sultan’ın kocası, Osman Paşa’nın büyük oğlu, yani Kemalettin’in ağabeyi Ali Nurettin Paşa’dır.

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ESRA KILIÇ: DIANA

Diana, İngiliz Sefareti'nde iki yıldır çalışan iyi yetiştirilmiş bir ajandır. Zeki, güzel ve çok yetenekli biridir. Payitaht'taki ilk yıllarında kendini gizlemeyi bilmiş sokaktan istihbarat toplayıp Londra’ya bildirmiştir. Artık daha açık bir istihbarat savaşı başlamıştır. Diana artık yakın temasa ve çatışmaya girmek zorunda kalacaktır. Halil Halid ve ekibine karşı kora kor bir mücadele verecektir.

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FAİK ERGİN: GİZEMLİ ROBERT

Robert, Hechler ile gönderilmiştir. 30 yaşlarındadır. İlk başta silahlı güç o dur. Fakat sonradan kime çalıştığı ortaya çıkacaktır.

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