Payitaht Abdülhamid neden final yaptı? Payitaht Abdülhamid final mi oldu, neden final oldu?

TRT 1'de 5 sezondur yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin final yapacağı haberleri sevenlerini oldukça üzdü. Bugün ekran macerasını noktalayan ve 2017'den bu yana ekranlarda olan ve Sultan 2. Abdülhamid döneminin konu alındığı Payitaht Abdülhamit dizisinin final nedeni merak konusu oldu. Peki Payitaht Abdülhamid neden final yapıyor?
Başrollerinde Bülent İnal, Vildan Atasever, Bahadır Yenişehirlioğlu gibi isimlerin yer aldığı ve 24 Şubat 2017 tarihinden bu yana TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan, yapımcılığını ES Film'in, yönetmenliğini ise Şevki Es'in üstlenmekte olduğu dizi 4 Haziran 2021 Cuma günü ekrana gelen 154. bölümüyle ekran macerasını noktaladı.
Yüksek reytingleri olan ve 5 sezondur ekrana gelen dizi, Abdülhamid'in padişahlık dönemini anlatıyor ve dolayısıyla gerçek hayattan esinlenmekte. Gerçek hayattan uyarlanmış olan bu hikayenin sona ermesi sebebiyle dizi 4 Haziran akşamı yayınlanan son bölümü ile final yaptı. İlk bölümü 2017 senesinde seyirci karşısına çıkan sevilen dizi Payitaht Abdülhamid, Cuma günü 20.00'de yayınlanan son bölümüyle ekran macerasını noktalamış oldu.
II. Abdülhamid Bülent İnal
Saliha Sultan Vildan Atasever
Tahsin Paşa Bahadır Yenişehirlioğlu
Naime Sultan Duygu Gürcan
Rus Sefiri Cem Uras
Fehime Sultan Elif Özkul
Hatice Sultan Gözde Kaya
Emanuel Karasu Ali Nuri Türkoğlu
Ahmet Celalettin Paşa Cem Uçan
Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa Yılmaz Meydaneri
Mahmud Celâleddin Paşa Hakan Boyav
Prens Sabahaddin Kaan Turgut
Kristaphor Mikaelyan (Mika) Hakan Bilgin
Manyasizade Refik Bey Ali Buhara Mete
Ali Osman Arben Akış
Tüfekçi Tahir Paşa Burak Ergün
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