Payitaht Abdülhamid neden final yaptı? Payitaht Abdülhamid final mi oldu, neden final oldu?

TRT 1'de 5 sezondur yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin final yapacağı haberleri sevenlerini oldukça üzdü. Bugün ekran macerasını noktalayan ve 2017'den bu yana ekranlarda olan ve Sultan 2. Abdülhamid döneminin konu alındığı Payitaht Abdülhamit dizisinin final nedeni merak konusu oldu. Peki Payitaht Abdülhamid neden final yapıyor?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD NEDEN FİNAL YAPIYOR, PAYİTAHT ABDÜLHAMİD FİNAL Mİ OLDU, NEDEN?

Başrollerinde Bülent İnal, Vildan Atasever, Bahadır Yenişehirlioğlu gibi isimlerin yer aldığı ve 24 Şubat 2017 tarihinden bu yana TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan, yapımcılığını ES Film'in, yönetmenliğini ise Şevki Es'in üstlenmekte olduğu dizi 4 Haziran 2021 Cuma günü ekrana gelen 154. bölümüyle ekran macerasını noktaladı.

Yüksek reytingleri olan ve 5 sezondur ekrana gelen dizi, Abdülhamid'in padişahlık dönemini anlatıyor ve dolayısıyla gerçek hayattan esinlenmekte. Gerçek hayattan uyarlanmış olan bu hikayenin sona ermesi sebebiyle dizi 4 Haziran akşamı yayınlanan son bölümü ile final yaptı. İlk bölümü 2017 senesinde seyirci karşısına çıkan sevilen dizi Payitaht Abdülhamid, Cuma günü 20.00'de yayınlanan son bölümüyle ekran macerasını noktalamış oldu.