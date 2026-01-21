Eşref Rüya'nın yıldızı Büşra Develi Riyad'a damga vurdu! Derin dekoltesiyle mest etti

Ekranların sevilen dizisi Eşref Rüya’da Çiğdem karakterine hayat veren Büşra Develi, Riyad’da düzenlenen Joy Awards 2026 gecesinde iddialı tarzıyla boy gösterdi.

Sade ama etkileyici seçimiyle göz dolduran Büşra Develi derin dekoltesiyle mest etti.

Saçı, makyajı ve elbisesiyle beğeni toplayan ünlü isim bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

YORUM YAĞDI

Büşra Develi'nin sosyal medya hesabından peş peşe yayınladığı kareler de kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü isme; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyor', 'Yine olaysın' gibi yorumlar yapıldı.