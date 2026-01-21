MAGAZİN

Eşref Rüya'nın yıldızı Büşra Develi Riyad'a damga vurdu! Derin dekoltesiyle mest etti

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya’da hayat verdiği Çiğdem karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Büşra Develi, Riyad’da düzenlenen Joy Awards 2026 gecesinde ortaya çıktı. Ünlü oyuncu siyah derin göğüs dekolteli elbisesiyle bakana bir daha baktırdı.

Eşref Rüya'nın yıldızı Büşra Develi Riyad'a damga vurdu! Derin dekoltesiyle mest etti
Öznur Yaslı İkier

Ekranların sevilen dizisi Eşref Rüya’da Çiğdem karakterine hayat veren Büşra Develi, Riyad’da düzenlenen Joy Awards 2026 gecesinde iddialı tarzıyla boy gösterdi.

Sade ama etkileyici seçimiyle göz dolduran Büşra Develi derin dekoltesiyle mest etti.

Eşref Rüya nın yıldızı Büşra Develi Riyad a damga vurdu! Derin dekoltesiyle mest etti 1

Saçı, makyajı ve elbisesiyle beğeni toplayan ünlü isim bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Eşref Rüya nın yıldızı Büşra Develi Riyad a damga vurdu! Derin dekoltesiyle mest etti 2

YORUM YAĞDI

Büşra Develi'nin sosyal medya hesabından peş peşe yayınladığı kareler de kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Eşref Rüya nın yıldızı Büşra Develi Riyad a damga vurdu! Derin dekoltesiyle mest etti 3

Ünlü isme; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyor', 'Yine olaysın' gibi yorumlar yapıldı.

Eşref Rüya nın yıldızı Büşra Develi Riyad a damga vurdu! Derin dekoltesiyle mest etti 4

Büşra Develi Eşref Rüya
mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

