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Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle| Şehzade ölüyor mu?

14.05.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1'de yayınlanan sevilen dizi Payitaht Abdülhamid, her Cuma izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Esad Paşa’nın ihanetinden şüphelenmekte olan Abdülhamid yeni bir oyun kurmuştu. Peki Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle| Şehzade ölüyor mu?

Her Cuma saat 20:00'da TRT1'de yayınlanan sevilen dizi Payitaht Abdülhamid, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Esad Paşa’nın ihanetinden şüphelenmekte olan Abdülhamid yeni bir oyun kurmuştu. Peki Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM FRAGMANI (151. BÖLÜM)

Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM ÖZETİ (150. BÖLÜM)

Payitaht Abdülhamid dizisinin 150. bölümünde; Esad Paşa’nın ihanetinden şüphelenmekte olan Abdülhamid yeni bir oyun kurar. İngiliz tetikçi Palmer sultana suikast için payitahta gelir. Selim ve Mahmut, Palmer tarafından esir alınır. Mary Abdülhamid’le görüşmesine engel olan Saliha’dan kurtulmak amacıyla bir plan yapar. Saliha Mary’ye Türk kültürünü tanıtmaya çalışırken Mary’nin tuzağına düşecektir.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (151. BÖLÜM)

Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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TRT 1
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