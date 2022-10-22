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Paylaşımlar ele verdi! Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen birlikte

22.10.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Serenay Sarıkaya'nın oynayacağı Bergen filmine başrol olan Farah Zeynep Abdullah'ın adı Sarıkaya'dan ayrılan Umut Evirgen ile anılmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Emirgan'daki bir mekanda görüntülenen ikili, bu sefer de Yunanistan'daki bir konsere gitti.

Paylaşımlar ele verdi! Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen birlikte

Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Sarıkaya ile ilişkisini bitiren Evirgen, önceki akşam oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile Emirgan'da görüntülendi.

KONSER PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ

Evirgen son olarak Alina Boz'u sosyal medyada yakın takibe almıştı. Bu durumdan rahatsız olan Alina Boz, Evirgen'i takipten çıkmıştı. Çapkın işletmeci daha sonra Farah Zeynep Abdullah ile Emirgan'da birlikte görüntülenmişti. Evirgen ve Abdullah bu kez Yunanistan'daki bir konserde ortaya çıktı. Bir süredir birlikte oldukları söylenen Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen, Yunanistan'da aynı konserden paylaşım yapınca aşkı ele verdiler. George Mazonakis'in konserine giden sevgililer peş peşe yayın yaptı.

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Farah Zeynep Abdullah Melisa Şenolsun Serenay Sarıkaya Tuba Büyüküstün Umut Evirgen Oyuncu

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