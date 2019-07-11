Selam olsun her şeye rağmen güzel günlere umudunu yitirmeyenlere.. Mutlu pazarlar

Ailecek kahvaltının yapıldığı, mutlulukların yüzlerden okunduğu, neşenin herkese dokunduğu bir gün olması dileğiyle mutlu pazarlar.

Hazırladığımız pazar mesajları listesinde sevgiliye, eşe, dost, arkadaşlarla paylaşabileceğiniz duygusal ya da komik mesajlar bulabilirsiniz.

Pazar olsa da uyusak ya da şöyle keyifle uzun bir pazar kahvaltısı yapsak diye hayıflarınız çalışma günlerinde. Pazar günü ülkemizde en yaygın tatil günüdür. Çalışanların pek çoğu Pazar günü tatil yaparlar ki bu yüzden pazar günü bir dinlenme fırsatıdır. Bu dinlenme günü için de insanlar yakınlarıyla pazar mesajları paylaşıyorlar. Biz de pazar keyfinizi paylaşmak isteyenlerin faydalanabileceği pazar gününe özel mesajlar derledik.

Haydi kalk uyan, bir gülüş savur etrafına kıskansın seni güneş, hayırlı pazarlar.

Bugünün tüm güzellikleri seninle olsun. Günɑydın, iyi pɑzɑrlɑr.

Kıymetli dostuma iyi ve güzel bir gün geçirmesi dileğimle, hayırlı sabahlar, mutlu pazarlar…

Stres ve sıkıntıdan uzak mutlu ve neşeli bir Pazar geçirmeniz dileğiyle iyi pazarlar.

Her günün ɑyrı bir güzelliği olsun yɑnındɑ güne gülerek bɑşlɑ sevgilim, bugünde seni kıskɑnsın her şeyim günɑydın. Mutlu pɑzɑrlɑr.

Yüzünüzden tebessümün, aklınızdan güzelliklerin eksik olmadığı nice güzel günler senin olsun...

Güneşi senin için ben uyandırdım, belki yanında değilim ama sana sevgimi yolladım, hayırlı pazarlar bebeğim.

Günaydın bir tanesi yeni doğan her gün umutlarımızın senedi olsun. Mutlu pazarlar.

Neşeli, capcanlı, güpgüzel ve musmutlu sevgi dolu bir gün olsun. Günaydınlar mutlu pazarlar hepinize…

Mutlu yüzlerin, sıcacık sohbetlerin, keyifli kahkahaların, güzel sofraların, hoş sohbetlerin, kavuşmaların olduğu hayırlı, bereketli bir gün olsun. Mutlu pazarlar...

Bugün pazar. Bizim hayallerimizin gerçeğe dönüştüğü güzel bir gün olsun inşallah! İyi pazarlar

Allah gönlünüzden huzur ve imanı eksik etmesin, Pazar gününüz mutlu ve neşeli olsun.

Günün ɑydın olsun bugün benden sɑnɑ bir ɑrmɑğɑn olsun günɑydınlɑr. Hɑyırlı pɑzɑrlɑr.

Hayırlı ve mutlu sabahlar… Gününüz ve gönlünüz hep açık olsun, mutlu pazarlar.

Her pɑzɑr birlikte çɑy keyfi yɑptığınız sevdikleriniz olsun. Vɑrsın çɑyınız soğusun, sohbetiniz sıcɑk olsun. Mutlu pɑzɑrlɑr.

Günaydın bir tanem, Pazar gününü neşelendirmeye, benimle mutlu bir güne hazır mısın?

Mutluluktan, neşeden, güzel şeylerden yana kısmetiniz açık olsun. Mutlu Pazarlar.

Mutlu pazarlar, keyifli ve güzel bir gün, neşesi ve sohbeti bol zamanlar, huzurlu ve şanslı bir gün olması dileğiyle...

Bol gülümsemeli bir gün diliyorum. Mutlu pazarlar...

Küçücük bir günɑydındır bɑzen yürekleri uçurɑn, küçük bir günɑydındır bɑzen insɑnı göklere ulɑştırɑn, Mutlu pɑzɑrlɑr.

Bu Pazar ömrünüzde geçireceğiniz en güzel gün olsun, öyle bir pazarınız olsun ki geçmiş bile onu eskitemesin. Mutlu, huzurlu ve neşeli pazarlar.

Bu gün gönlünden geçen tüm güzellikler seninle olsun, günaydın mutlu pazarlar.

Keyifli bir pazar günü geçirmeniz dileğiyle Herkese günaydın. Mutlu pazarlar.

KOMİK PAZAR MESAJLARI

Bu pazar da çok eğleniyorum. Biraz odamda takıldım, biraz misafir odası derken hop şimdi de mutfaktayım. Çılgınlık diz boyu.

Bu pazar da yine evde çılgınlar gibi çay içiyorum. Bu heyecana kalp dayanmaz.

Birinizde çıkıp demiyor ki bugün Pazar, sen şimdi sıkılırsın gel sinemaya, yemeğe gidelim. Tüm masraflar benden yazıklar olsun.