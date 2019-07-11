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Pazar mesajları: Dostlara, yakınlara pazar günü mesajları

Deniz Barış Deniz Barış
YAŞAM  | 11.07.2019 15:02 | Son Güncelleme

Kimileri çalışma durumunda olsa da ülkemizde en yaygın tatil günü pazar günüdür. Bu yüzden özellikle pazar sabahları uyuma ve çalışma günlerinin yorgunluğunu atma zamanıdır. Pazar keyfi ve pazar kahvaltısı yapılan bu gün için de insanlar pazar günü yakınlarına mesaj gönderiyorlar. Biz de pazar keyfini paylaşmak isteyenler için pazar mesajları derledik.

Pazar mesajları: Dostlara, yakınlara pazar günü mesajları

Pazar olsa da uyusak ya da şöyle keyifle uzun bir pazar kahvaltısı yapsak diye hayıflarınız çalışma günlerinde. Pazar günü ülkemizde en yaygın tatil günüdür. Çalışanların pek çoğu Pazar günü tatil yaparlar ki bu yüzden pazar günü bir dinlenme fırsatıdır. Bu dinlenme günü için de insanlar yakınlarıyla pazar mesajları paylaşıyorlar. Biz de pazar keyfinizi paylaşmak isteyenlerin faydalanabileceği pazar gününe özel mesajlar derledik.

PAZAR MESAJLARI 2019

Hazırladığımız pazar mesajları listesinde sevgiliye, eşe, dost, arkadaşlarla paylaşabileceğiniz duygusal ya da komik mesajlar bulabilirsiniz.

Ailecek kahvaltının yapıldığı, mutlulukların yüzlerden okunduğu, neşenin herkese dokunduğu bir gün olması dileğiyle mutlu pazarlar.

Hepimize çiçekli bir pencere lazım, kötülükleri unutup, çocuk yüreğimizle dışarıyı seyredebileceğimiz.. Mutlu Pazarlar…

Selam olsun her şeye rağmen güzel günlere umudunu yitirmeyenlere.. Mutlu pazarlar

Yüzünüzden gülümseme kalbinizden umut eksik olmasın, gününüz aydın mutluluğunuz daim olsun. Hayırlı pazarlar.

Kuşlara yem, kedilere su, çocuklara sevgi, büyüklere hürmet, etrafımızdaki insanlara tebessümü etmeyi unutmayalım! Mutlu Pazarlar!

Ruhumuz genç ayol, mutlu pazarlar.

Günaydın mutlu pazarlar gününüz şahane geçsin.

Bir Pɑzɑr sɑbɑhı yɑnımdɑ uyɑnmɑlı, yüzüme ɑçılmɑlı gözlerin.

Güneşi senin için ben uyandırdım, belki yanında değilim ama sana sevgimi yolladım, hayırlı pazarlar bebeğim.

Yüzünüzden tebessümün, aklınızdan güzelliklerin eksik olmadığı nice güzel günler senin olsun...

Her günün ɑyrı bir güzelliği olsun yɑnındɑ güne gülerek bɑşlɑ sevgilim, bugünde seni kıskɑnsın her şeyim günɑydın. Mutlu pɑzɑrlɑr.

Yar elinden sunulan demli çaya günaydın, mutlu pazarlar.

Günaydın, dışları gülen kalpleri ağlayan arkadaşlarım, hayırlı pazarlar.

Stres ve sıkıntıdan uzak mutlu ve neşeli bir Pazar geçirmeniz dileğiyle iyi pazarlar.

Kıymetli dostuma iyi ve güzel bir gün geçirmesi dileğimle, hayırlı sabahlar, mutlu pazarlar…

Bugünün tüm güzellikleri seninle olsun. Günɑydın, iyi pɑzɑrlɑr.

Haydi kalk uyan, bir gülüş savur etrafına kıskansın seni güneş, hayırlı pazarlar.

Günaydın bir tanem, Pazar gününü neşelendirmeye, benimle mutlu bir güne hazır mısın?

Her pɑzɑr birlikte çɑy keyfi yɑptığınız sevdikleriniz olsun. Vɑrsın çɑyınız soğusun, sohbetiniz sıcɑk olsun. Mutlu pɑzɑrlɑr.

Hayırlı ve mutlu sabahlar… Gününüz ve gönlünüz hep açık olsun, mutlu pazarlar.

Günün ɑydın olsun bugün benden sɑnɑ bir ɑrmɑğɑn olsun günɑydınlɑr. Hɑyırlı pɑzɑrlɑr.

Mutlu pazarlar dünyɑlɑr güzeli biricik sevgilim.

Allah gönlünüzden huzur ve imanı eksik etmesin, Pazar gününüz mutlu ve neşeli olsun.

Bugün pazar. Bizim hayallerimizin gerçeğe dönüştüğü güzel bir gün olsun inşallah! İyi pazarlar

Mutlu yüzlerin, sıcacık sohbetlerin, keyifli kahkahaların, güzel sofraların, hoş sohbetlerin, kavuşmaların olduğu hayırlı, bereketli bir gün olsun. Mutlu pazarlar...

Neşeli, capcanlı, güpgüzel ve musmutlu sevgi dolu bir gün olsun. Günaydınlar mutlu pazarlar hepinize…

Günaydın bir tanesi yeni doğan her gün umutlarımızın senedi olsun. Mutlu pazarlar.

Aşkla sevgiyle tüm gönlü güzel dostlara mutlu sabahlar, iyi pazarlar...

Mutluluktan, neşeden, güzel şeylerden yana kısmetiniz açık olsun. Mutlu Pazarlar.

Mutlu pazarlar, keyifli ve güzel bir gün, neşesi ve sohbeti bol zamanlar, huzurlu ve şanslı bir gün olması dileğiyle...

Bol gülümsemeli bir gün diliyorum. Mutlu pazarlar...

Küçücük bir günɑydındır bɑzen yürekleri uçurɑn, küçük bir günɑydındır bɑzen insɑnı göklere ulɑştırɑn, Mutlu pɑzɑrlɑr.

Bu Pazar ömrünüzde geçireceğiniz en güzel gün olsun, öyle bir pazarınız olsun ki geçmiş bile onu eskitemesin. Mutlu, huzurlu ve neşeli pazarlar.

Bu gün gönlünden geçen tüm güzellikler seninle olsun, günaydın mutlu pazarlar.

Keyifli bir pazar günü geçirmeniz dileğiyle Herkese günaydın. Mutlu pazarlar.

KOMİK PAZAR MESAJLARI

Bu pazar da çok eğleniyorum. Biraz odamda takıldım, biraz misafir odası derken hop şimdi de mutfaktayım. Çılgınlık diz boyu.

Bu pazar da yine evde çılgınlar gibi çay içiyorum. Bu heyecana kalp dayanmaz.

Birinizde çıkıp demiyor ki bugün Pazar, sen şimdi sıkılırsın gel sinemaya, yemeğe gidelim. Tüm masraflar benden yazıklar olsun.

Uykucular... Bu gün yeni bir gün… Hayırlı ve mutlu sabaha uyanın artık yeter!

Mutlu bir pazar günü dilerim. Ama pazartesiye karışmam.

Bu mesaj, Pazar günü hala yatağında mışıl mışıl uyuyan uykuculara; uyanın öğlen oldu, Pazar gününün yarısı bitti.

Sıradaki şarkı pazara gelsin. Ertesi olma pazar ol. Böyle çok daha güzelsin.

Bir uykunun daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen yatak, yorgan, yastık üçlüsüne teşekkür ederiz. İyi pazarlar!

Pazar günü; telefonun alarmının çalmadığı tek gün günaydın…

Bugün Pazar, evin her odasını ziyaret, her kanepe üzerinde pinekleme, bol bol çay içip televizyon izleme, telefona takılma günüdür.

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