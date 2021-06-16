Pazarda çalışırken tanıştığı judo, hayatını değiştirdi

Spora başladığı Judo İhtisas Gençlik ve Spor Kulübünde gönüllü olarak antrenörlük yapan Atsak, genç sporcuları Türkiye ve Avrupa şampiyonu yapabilmek için çabalıyor.

Minikler, yıldızlar, ümitler ve gençler kategorilerinde katıldığı Türkiye şampiyonalarında birçok madalya kazanan Atsak, Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu da bitirerek beden eğitimi öğretmeni adayı olmayı başardı.

Şanlıurfa Judo İhtisas Gençlik ve Spor Kulübü antrenörlerinin yönlendirmesiyle antrenmanlara başlayan Atsak, kısa süre içinde başarılı olarak kendi kategorisinde minikler Türkiye şampiyonu oldu.

MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da 11 yıl önce pazarda çalışırken bir yakınının tavsiyesiyle tanıştığı judoda çeşitli kategorilerde Türkiye şampiyonlukları kazanan Abdulkadir Atsak, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu bitirip, spora başladığı kulüpte gönüllü olarak antrenörlük yapmaya başladı.

"Judo sporu ile tanıştıktan sonra bütün hayatım değişti. Öncesinde hem pazarda çalışıyor hem okuluma devam ediyordum. İlk yarışmada Türkiye şampiyonluğu ardından Türkiye üçüncülüğü kazandıktan sonra milli takıma seçildim. Judo sayesinde önce Spor Lisesi ardından da Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna girmeye hak kazandım. Bu sene üniversiteyi bitirdim ve tekrar Şanlıurfa'ya gelerek beni buralara getiren kulübüme vefa borcumu ödemek için gönüllü olarak antrenörlük yapmaya başladım. 10 yıllık bir çalışmanın ardından hem üniversiteyi bitirdim hem yeni sporcular yetiştiriyorum. Bunlar beni çok gururlandırıyor."

Kulüpte antrenörünün ve arkadaşlarının desteğiyle kendisini kısa sürede geliştirerek madalyalar kazanmaya başladığını ifade eden Atsak, şunları kaydetti:

Abdulkadir Atsak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 yaşında pazarda hamallık yaparken kuzeninin tavsiyesiyle Judo İhtisas Gençlik ve Spor Kulübüne gittiğini ve antrenörü ile konuştuktan sonra judo yapmaya başladığını söyledi.

Kulüpte çalıştırdığı 30 genç sporcunun olduğunu aktaran Atsak, "Genç sporcuları yetiştirerek Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında başarılı olmalarını sağlamak, eğitimlerine yön vermek ve bu sayede kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyorum. İleride iyi bir antrenör olup, benim gibi gençlere sahip çıkarak, maddi ve manevi yanlarında olmaya çalışacağım." diye konuştu.

Türkiye Judo Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi ve Judo Antrenörü Mücahid Delioğlu ise Abdulkadir Atsak'ın çok başarılı bir sporcu olduğunu ve başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti.

Atsak'ın 11 yılda Şanlıurfa'yı iyi bir şekilde temsil ettiğini vurgulayan Delioğlu, "Judo sayesinde girdiği üniversiteyi bu yıl bitirip tekrar yetiştiği kulübe gelerek vefa borcunu ödemek için gönüllü olarak antrenörlük yapmak istediğini söyleyince çok sevindik. İleride çok iyi bir antrenör olacağına ve bu şehrin gençlerini yetiştireceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

