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Pazarkule Sınır Kapısı'nda yenileme çalışmalarına başlandı

09.12.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazarkule Sınır Kapısı'nda yenileme çalışmalarına başlandı

EDİRNE (AA) - Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda yenileme çalışması başlatıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yer teslim töreninde yaptığı konuşmada, Pazarkule'nin kent açısından özel bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Yenileme çalışmalarıyla tek olan peron sayısının 3 giriş 3 çıkış şeklinde 6 perona çıkarılacağını ifade eden Canalp, gümrük sahasının da 3 bin 420 metrekarelik kullanım alanının 21 bin 890 metrekareye ulaşacağını dile getirdi.

Kapasite artışının turizme katkısı olacağını belirten Canalp, "Kapasite artışı Edirne'nin turizmine, ticaretine, ekonomisine net bir katkı olarak dönecektir. Edirne şu ana kadar tek bir kanaldan besleniyorsa bundan sonra 3 kanaldan beslenen bir şehir haline dönüşebilecektir." dedi.

Canalp, sınır kapısındaki yenilemenin turizmin yanı sıra Pazarkule'nin gurbetçi sezonundaki trafiğini yönetme noktasında da katkısı olacağına işaret etti.

Edirne'deki 3 sınır kapısının yenilenmesinin ardından komşu ülkelerin de kendi sınır kapılarında yenileme çalışmaları başlattığını ifade eden Canalp, katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a teşekkür etti.

Canalp, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte inşaat alanına beton döktü, alanda inceleme yaptı.

Yenileme çalışmalarının temmuz ayında tamamlanması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Pazarkule Sınır Kapısı

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