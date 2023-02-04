Pazartesi okullar açılacak mı, tatil uzatıldı mı? 6 Şubat Pazartesi tatil devam edecek mi?

İstanbul'da kar alarmı verildi. Yarından itibaren etkili olması beklenen kar yağışının okulları tatil edip etmeyeceği merak ediliyor. Tüm öğrenciler ve veliler Pazartesi okullar açılacak mı, tatil mi? Kar yağarsa 15 tatil uzar mı? gibi soruların yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyorlar. Bu kapsamda gözler Valilik'ten yapılacak olan son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte konu hakkında tüm detaylar...

PAZARTESİ OKULLAR AÇILACAK MI, TATİL Mİ?

Kar, tüm Türkiye'de etkisini göstermeye başladı. İstanbul için kar alarmı verilirken fırtına uyarısı da yapıldı. İstanbul'da büyük bir fırtına beklendiğini uzmanlar, "120 kilometreye kadar da ulaşabilir. İstanbullular büyük fırtınaya hazırlıklı olsunlar" açıklamalarını yaptılar.

5 Şubat Pazar gününden itibaren İstanbul'da kar yağışının etkili olması bekleniyor.

6 ŞUBAT PAZARTESİ TATİL DEVAM EDECEK Mİ?

6 Şubat Pazartesi günü ise yarı yıl tatili sona eriyor. İstanbul için henüz kar tatili haberi gelmedi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

AKOM'DAN İSTANBUL'A UYARI

Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Sibirya kökenli soğuk bir havanın etkisine girecek İstanbul’da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı bekleniyor. İBB AKOM, sürücüleri ve yayaları muhtemel yağışı ile don olaylarına karşı uyardı.

Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul’un, Pazar günü sabah 08:00’den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

