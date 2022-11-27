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Pazartesi okullar tatil mi? Açıklama geldi! 28 Kasım Pazartesi Gaziantep ve Düzce'de okullar açık olacak mı?

27.11.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazartesi okullar tatil mi sorusu, öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. Düzce'de yaşanan depremin ardından eğitim öğretime ara verilerek çevredeki binalarda hasar kontrolü yapılacağına dair açıklama yapılmıştı. Yapılan açıklamalara göre Gaziantep ve Düzce'de okulların tatil olup olmadığı merak edildi. 28 Kasım okullar tatil mi? İşte cevabı...

Pazartesi okullar tatil mi? Açıklama geldi! 28 Kasım Pazartesi Gaziantep ve Düzce'de okullar açık olacak mı?

Pazartesi okullar tatil mi sorusu yaşanan olayların ardından sıklıkla aratılıyor. 28 Kasım Pazartesi günü Düzce ve Gaziantep'de okulların tatil olup olmayacağı konusunda araştırmalar yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yaşanan süreci değerlendirerek 28 Kasım'da okul olup olmadığını açıkladı. Peki, 28 Kasım Pazartesi günü okul var mı?

28 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'de okulların bir hafta tatil edildiğini belirterek, "Okullarımız 5 Aralık'ta eğitime başlayacak" dedi. Öte yandan terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinden roketli saldırı gerçekleştirdiği Gaziantep'in Karkamış ilçesinde de 2 gün daha eğitime ara verildi.

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KARKAMIŞ'TA 2 GÜN TATİL

Teröristlerin 21 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirdiği roketli saldırıda 1 okul, 1 TIR ve evlerin hasar gördüğü Gaziantep'in KARKAMIŞ ilçesinde, Valilik kararı ile okullar 2 gün daha tatil edildi.


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