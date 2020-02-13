PDFK, Cizresporlu Umut Dilek'e 10 maç ceza verdi

PFDK, Ağrı 1970 Spor müsabakasında yaşanan olaylar nedeniyle Cizrespor Kulüp futbolcusu Umut Dilek’e 10 maç ceza ve 1.500 TL para cezası verdi.
PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"’CİZRESPOR Kulübü sporcusu UMUT DİLEK'in, 02.02.2020 tarihinde oynanan CİZRESPOR-AĞRI 1970 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle 10 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
Cimbom'da Falcao takımla çalıştı
Abdullah Avcı resmen açıklandı
Grasshopper, Altınordu için geliyor
Fatih Terim ve ailesinin acı günü
Beşiktaş'ta sarı tehlike
Kupa'da İnter'e Napoli darbesi
Ara transferde servet harcandı
TFF ve MHK'ye istifa çağrısı
Yanal'dan M. Reşit Akçay'a tepki
Sturridge'in dansı beğeni topladı
Abdulkadir Ömür rehabilitasyon sürecini tamamladı
Trabzonsporlu yıldız PFDK'ya sevk edildi
Ünlü teknik direktör istifa etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum