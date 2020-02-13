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PDFK, Cizresporlu Umut Dilek'e 10 maç ceza verdi

FUTBOL HABERLERİ  | 13.02.2020 18:36 | Son Güncelleme

PFDK, TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynanan Cizrespor-Ağrı 1970 Spor maçında Cizresporlu Umut Dilek'e maçın hakemine yönelik saldırısı nedeniyle 10 maç ceza verdi.

PDFK, Cizresporlu Umut Dilek'e 10 maç ceza verdi

PFDK, Ağrı 1970 Spor müsabakasında yaşanan olaylar nedeniyle Cizrespor Kulüp futbolcusu Umut Dilek’e 10 maç ceza ve 1.500 TL para cezası verdi.

PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"’CİZRESPOR Kulübü sporcusu UMUT DİLEK'in, 02.02.2020 tarihinde oynanan CİZRESPOR-AĞRI 1970 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle 10 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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PDFK cizrespor Umut Dilek

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