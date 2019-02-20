Peak Games nedir? Ne iş yapar?

Türkiye’de TV kanallarında 18 Şubat 2019 tarihinde bir ilk yaşanmış ve bir reklam aynı anda tam 41 farklı kanalda yayınlanmıştı. Peak Games olarak geçen bu reklam, farklı yapısı ile dikkat çekmiş ve sosyal medyada gündem olmuştu. Peki, bir anda ortaya çıkan Peak firması nedir ne iş yapar?

Peak firması isminden de anlaşılacağı gibi oyunlar geliştire bir firma. Geçtiğimiz yıllarda Facebook oyunlarından hatırlayacağınız Zynga firması tarafından satın alınan Peak, ülkemizde aktif faaliyet göstermek için kolları sıvamış durumda.

Türkiye’de ekip arkadaşları arayan Peak firmasının internet sitesindeki açıklamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

”Biz bir takımız, İstanbul’dan. Yolculuğumuz 8 yıl önce, Türkiye’den dünyaya uzanan bir teknoloji şirketi olma hayaliyle başladı.

Takım olmayı ve gelişmeyi her türlü başarının önüne koyarak ilerledik. Dünyaya etki edecek ürün ve teknolojilerin ancak bu anlayışla yaratılacağına inandık.

Bugün, dünyanın en büyük mobil uygulama geliştiricilerinden biriyiz. Ürünlerimiz 193 ülkede, 300 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor. Hayallerimiz ise bunun çok daha ötesinde.

Milyarlarca insanın hayatına dokunan teknolojiler geliştirmek ve dünyayı değiştirmek için takım arkadaşları arıyoruz.

İşte bu nedenle sana ulaşmak istedik. Bizim için tecrübelerinin değil, hayallerinin büyüklüğü önemli.

Seni sonuna kadar destekleyen bir ekibin olsun istiyorsan, tanışalım.”

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