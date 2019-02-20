Mynet Trend

Peak Games nedir? Ne iş yapar?

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 20.02.2019 12:33 | Son Güncelleme

Peak Games, 41 farklı TV kanalında aynı anda reklam vermesi ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Peki, Peak Games nedir? Ne iş yaparlar? İşte Peak Games hakkında merak edilen her şey!

Peak Games nedir? Ne iş yapar?

Türkiye’de TV kanallarında 18 Şubat 2019 tarihinde bir ilk yaşanmış ve bir reklam aynı anda tam 41 farklı kanalda yayınlanmıştı. Peak Games olarak geçen bu reklam, farklı yapısı ile dikkat çekmiş ve sosyal medyada gündem olmuştu. Peki, bir anda ortaya çıkan Peak firması nedir ne iş yapar?

Peak firması isminden de anlaşılacağı gibi oyunlar geliştire bir firma. Geçtiğimiz yıllarda Facebook oyunlarından hatırlayacağınız Zynga firması tarafından satın alınan Peak, ülkemizde aktif faaliyet göstermek için kolları sıvamış durumda.

Türkiye’de ekip arkadaşları arayan Peak firmasının internet sitesindeki açıklamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

”Biz bir takımız, İstanbul’dan. Yolculuğumuz 8 yıl önce, Türkiye’den dünyaya uzanan bir teknoloji şirketi olma hayaliyle başladı.
Takım olmayı ve gelişmeyi her türlü başarının önüne koyarak ilerledik. Dünyaya etki edecek ürün ve teknolojilerin ancak bu anlayışla yaratılacağına inandık.
Bugün, dünyanın en büyük mobil uygulama geliştiricilerinden biriyiz. Ürünlerimiz 193 ülkede, 300 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor. Hayallerimiz ise bunun çok daha ötesinde.
Milyarlarca insanın hayatına dokunan teknolojiler geliştirmek ve dünyayı değiştirmek için takım arkadaşları arıyoruz.
İşte bu nedenle sana ulaşmak istedik. Bizim için tecrübelerinin değil, hayallerinin büyüklüğü önemli.
Seni sonuna kadar destekleyen bir ekibin olsun istiyorsan, tanışalım.”

Xiaomi Mi 9 tanıtıldı! İşte Xiaomi Mi 9 özellikleri!


Bu fotoğraf hayatını değiştirdi!Bu fotoğraf hayatını değiştirdi!
Yılda sadece 3 kez yapılıyor! Duyan tabağını alıp koşuyorYılda sadece 3 kez yapılıyor! Duyan tabağını alıp koşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Peak Games Peak Games nedir?

En Çok Okunan Trend Haberler

Ev ödevini robota yaptıran öğrenci ülkeyi salladı!

Ev ödevini robota yaptıran öğrenci ülkeyi salladı!

'Düşük hapı' satan şüpheliye yeniden gözaltı

'Düşük hapı' satan şüpheliye yeniden gözaltı

Paylaşırken böyle olacağını düşünemediler! Çok sert yorumlar

Paylaşırken böyle olacağını düşünemediler! Çok sert yorumlar

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz!

Dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Honor Türkiye Instagram hesabı hacklendi!

Honor Türkiye Instagram hesabı hacklendi!

iOS 12.2 Beta 3 güncellemesi ile gelen yenilikler

iOS 12.2 Beta 3 güncellemesi ile gelen yenilikler

Nvidia GeForce GTX1660Ti Benchmark sonuçları sızdı

Nvidia GeForce GTX1660Ti Benchmark sonuçları sızdı

Retro oyun severlere SUPERPi CASE-J kasa!

Retro oyun severlere SUPERPi CASE-J kasa!

Giriş seviyesine uygun yeni bir yongaset geliştirdi

Giriş seviyesine uygun yeni bir yongaset geliştirdi

İndirimdeki Xbox One oyunları

İndirimdeki Xbox One oyunları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.