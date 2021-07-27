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Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Dizinin yönetmeninden flaş açıklama!

27.07.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz yapımı Peaky Blinders dizisinin 6. sezonu için heyecan dorukta. Dünyada diziyi yakından takip eden izleyiciler, Peaky Blinders’in 6. sezonunun başlayacağı tarihi bekliyor. Netflix’te yayınlanan dizinin yeni sezon çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Dizinin yönetmeninden flaş açıklama!

1919’da İngiltere’nin Birmingham kentindeki bir suç örgütünün başında olan mafya babasının hikâyesinin anlatan Peaky Blinders dizisinde, çetenin yaptığı son soygun, müfettişin dikkatini çekiyor. O dönemin bakanı Churchill, müfettişi soygunu araştırması için Birmingham’a gönderir. Peaky Blinders dizisinin hikâyesi ise bu şekilde başlar…

PEAKY BLINDERS 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Peaky Blinders’in 6. sezon tarihi henüz netleşmedi. Dizinin yönetmeni ise Peaky Blinders 6. sezonun çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

PEAKY BLINDERS KONUSU NEDİR?

1919’da İngiltere’nin Birmingham kentindeki bir suç çetesinin başında ne pahasına olursa olsun yükselmeyi kafasına koymuş, acımasız mafya babası Tommy Shelby bulunuyor.

Shelby’nin çetesi yaptığı son vurgunla Müfettiş Chester Campbell'ın (Sam Neill tarafından canlandırılan) dikkatini çeker. Dönemin Dışişleri Bakanı olan Winston Churchill de bu soygunu araştırması için Campbell’ı Birmingham'a gönderir. Campbell’ın hedefinde gangsterler, çeteler, komünistler ve müşterek suçlular bulunuyor.

Chester, kenti bu yasa dışı örgütlerden kurtarmak için yemin içer ve bunun ardından daha evvel görev yaptığı Belfast'tan kendi ekibini de getirip çalışmaya koyulur. Winston Churchill ilk seride Andy Nyman, 2. seride ise Richard McCabe tarafından canlandırıldı.

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Netflix
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