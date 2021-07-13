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  4. Peaky Blinders da rol almıştı! Ünlü oyuncu Toby Kirkup hayatını kaybetti

Peaky Blinders da rol almıştı! Ünlü oyuncu Toby Kirkup hayatını kaybetti

13.07.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peaky Blinders ve Emmerdale dizilerinde oynayan 48 yaşındaki oyuncu Toby Kirkup, kollarında karıncalanma ve göğüs ağrısı hissetmesinin ardından yatırıldığı hastaneden eve gönderildikten sonra hayatını kaybetti

Peaky Blinders da rol almıştı! Ünlü oyuncu Toby Kirkup hayatını kaybetti

Peaky Blinders ve Emmerdale'de rol alan aktör Toby Kirkup, kollarında karıncalanma hissi ve göğüs ağrısı yaşadığını bildirmiş, 29 Ağustos'ta Huddersfield Kraliyet Hastanesine yatırılmıştı, ancak aynı gün taburcu edildi ve eve gönderildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Doktorların Kirkip'e gastrit teşhisi koymasının ardından taburcu edildi. Ancak, eve döndüğünde durumu kötüleşen oyuncu, kusmaya başlayıp kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Otopsi raporunda da oyuncunun ölümünün doğal nedenlerle olduğu belirtildi.

UYUŞTURUCU VE ALKOL SORUNU

Ancak adli tıp uzmanı Catherine Toner, aktörün daha önce uyuşturucu ve alkol sorunları yaşadığını söylerken, ailesi de tedaviyle ilgili endişeleri olduğunu belirterek ölümünün araştırılmasını istedi.

Kirkup, altıncı ve son sezonunun çekimlerini Mayıs ayında tamamlayan Peaky Blinders'da polis olarak rol almış, dizinin geçtiğimiz yıl Ocak ayında devam eden çekimleri, geçen Mart ayında pandemi nedeniyle durdurulmak zorunda kalmıştı.

Huddersfield Üniversitesi'nde drama okuyan Kirkup, yazar, sahne sorumlusu, TV sunucusu ve oyunculuk yapmıştı.

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