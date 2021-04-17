Peaky Blinders'ın yıldızı Helen McCrory hayatını kaybetti

Üç Harry Potter filminde rol alan ve son olarak Peaky Blinders dizisindeki Polly Gray Shelby rolü ile hafızalara kazınan 52 yaşındaki Helen McCrory, kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. McCrory'nin ölüm haberini eşi aktör Damian Lewis, Twitter'da yaptığı paylaşımda duyurdu.

"YAŞADIĞI GİBİ ÖLDÜ"

Eşi için "güçlü ve güzel kadın" ifadelerini kullanan Lewis mesajında, şunları dile getirdi: "Yaşadığı gibi öldü, korkusuzca. Onu seviyoruz ve ona sahip olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzu biliyoruz."

