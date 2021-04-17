MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Peaky Blinders'ın yıldızı Helen McCrory hayatını kaybetti

Peaky Blinders'ın yıldızı Helen McCrory hayatını kaybetti

17.04.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peaky Blinders dizisindeki rolü ile hafızalara kazınan 52 yaşındaki aktrist Helen McCrory, kanser hastalığı sebebiyle yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun ölüm haberini eşi duyurdu.

Peaky Blinders'ın yıldızı Helen McCrory hayatını kaybetti

Üç Harry Potter filminde rol alan ve son olarak Peaky Blinders dizisindeki Polly Gray Shelby rolü ile hafızalara kazınan 52 yaşındaki Helen McCrory, kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. McCrory'nin ölüm haberini eşi aktör Damian Lewis, Twitter'da yaptığı paylaşımda duyurdu.

peaky-blinders-in-yildizi-helen-mccrory-hayatini-14071654_5485_osd

"YAŞADIĞI GİBİ ÖLDÜ"

Eşi için "güçlü ve güzel kadın" ifadelerini kullanan Lewis mesajında, şunları dile getirdi: "Yaşadığı gibi öldü, korkusuzca. Onu seviyoruz ve ona sahip olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzu biliyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk mühendisler üretti! Koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyorTürk mühendisler üretti! Koronavirüsü yüzde 97,48 etkisiz hale getiriyor
'Tayyip Bey’i kişilik olarak seviyorum''Tayyip Bey’i kişilik olarak seviyorum'
İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sedat Peker grubuna yönelik soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı

Sedat Peker grubuna yönelik soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı

Damadıyla silahlı saldırıda yaralandı, sedye üzerinde tehditler savurdu

Damadıyla silahlı saldırıda yaralandı, sedye üzerinde tehditler savurdu

Tekirdağ'da 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 7 tutuklama

Tekirdağ'da 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 7 tutuklama

Yasak saatlerini karıştırınca akın ettiler

Yasak saatlerini karıştırınca akın ettiler

Beşiktaşlı futbolcuya olay sözler!

Beşiktaşlı futbolcuya olay sözler!

Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem

Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.