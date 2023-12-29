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  4. Pedikür pozu gündem olmuştu! Serdar Ortaç'tan üzen haber: "Ayağımı kaybetme riskim var"

Pedikür pozu gündem olmuştu! Serdar Ortaç'tan üzen haber: "Ayağımı kaybetme riskim var"

29.12.2023 12:07 | Son Güncelleme:
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Son dönemde açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç TikTok üzerinden açtığı canlı yayınlarla da sık sık gündeme geliyor. Her açıklaması olay olan ünlü şarkıcı bu defa sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Ortaç'tan üzen haber geldi.

Pop müziğin sevilen isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, bir süredir yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Her açıklaması ve paylaşımı olay olan ünlü isim TikTok üzerinden açtığı canlı yayınlarla da adından söz ettiriyor.

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Önceki gün bir güzellik merkezine giden ve kişisel bakım yaptıran Serdar Ortaç pedikür pozuyla sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı şimdi de sağlık durumuyla ilgili açıklamasıyla hayranlarını üzdü.

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SnobMagazin'de yer alan habere göre; Ortaç "Tek başıma ayakkabımı çıkarırken bile zorlanıyorum, bu hastalığın tedavisi yok, 3 atak geçirdim 4. atak gelirse tehlikeli bir durum olur. Ayağımı kaybetme riskim var. Bakalım, inşallah bir şey olmaz." dedi.

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Serdar Ortaç sosyal medya ünlü şarkıcı
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