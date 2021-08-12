Pedro Almodovar'ın Madres Paralelas filminin afişi kaldırılmıştı! Instagram, geri adım attı

Dünya prömiyerini 78. Venedik Film Festivali’nde yapacak olan Madres Paralelas filminin tanıtım aşamasında ilginç bir durum yaşandı. Geçtiğimiz günlerde afişi paylaşılan filmin görseli Instagram’ın çıplaklık karşıtı kurallarını ihlâl ettiği için afişi sansürledi.

Filmin afişini tasarlayan Javier Jaén, “Beklendiği gibi Instagram, Almodóvar’ın filmi Madres Paralelas için yaptığımız afişi kaldırdı.” sözleriyle bu duruma tepki gösterdi ve filmin afişini kendi profilinde tekrar paylaştı. Gelen tepkiler üzerine Instagram, filmin afişini sansürlediği için özür diledi.

"SANATSAL BAĞLAMDA ÇIPLAKLIK KABUL EDİLEBİLİR"

Instagram’ın bağlı olduğu ana şirket olan Facebook, ABD merkezli haber ajansı The Associated Press’e yaptığı açıklamada ilk başta çıplaklığa karşı kurallarının çiğnendiği için afişin kaldırıldığını söyledi. Daha sonra kararından geri adım atan ve afişi sosyal medya platformuna geri yükleyen şirket, bu konuyla ilgili “Çıplaklığa karşı kurallarımızı çiğnediği için başlangıçta bu görüntünün birkaç örneğini kaldırdık. Ancak sanatsal bir bağlam içerdiği sürece çıplaklık konusunda bazı durumlarda istisna gösterebiliriz. Bu nedenle, Almodóvar’ın filminin afişinin paylaşıldığı gönderileri geri yükledik ve bunun neden olduğu kafa karışıklığı için özür dileriz.” açıklamasını yaptı.

MADRES PARALELAS KONUSU

Film, Madrid’de geçiyor ve aynı gün doğum yapan üç kadının paralel şekilde ilerleyen hayatlarını anlatıyor. Penélope Cruz, filmin oyuncu kadrosunda yer alan Aitana Sánchez Gijón ve Milena Smit hikayenin merkezindeki üç kadına hayat veriyor.



