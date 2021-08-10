Bohemian Rhapsody 2’ye yeşil ışık yaktı! Devam filmi şimdiden sevenlerini heyecanlandırdı

İngiliz rock grubu Queen'in efsanevi lideri Freddie Mercury'nin hayatını anlatan Bohemian Rhapsody filminin devamına yönelik çıkan iddialar sevenlerini heyecanlandırdı. Serinin ikinci filmi için Queen grubunun gitaristi Brian May olumlu cevap verdi.

Yeni film fikri üzerinde düşündüklerini söyleyen May, “Hiçbirimiz filmin ne kadar büyük olacağını tahmin edemezdik. Filmin yapımına kalbimizi ve ruhumuzu verdik ve kimse filmin bu kadar başarılı olmasını, Rüzgar Gibi Geçti’den daha büyük başarı yakalamasını beklemiyordu” dedi.

“ÇOK UZUN ZAMAN ALACAKTIR”

İlk filminde beklediklerinden daha büyük başarı elde ettiğini ifade eden May, yeni film fikrine sıcak baktıklarını belirtti. Ancak yeni proje dair çekincelerini ifade eden May, “Çok iyi bir senaryosu olmak zorunda. Uzun zaman alacaktır” şeklinde konuştu.

DÖRT OSCAR KAZANDI

Yönetmenliğini Bryan Singer'ın üstlendiği 2018 yapımı biyografik film Bohemian Rhapsody, dünya çapında 904 milyon dolarlık hasılat elde etti. Film, başrol oyuncusu Rami Malek’e kazandırdığı En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ıyla birlikte toplam dört Oscar’ın sahibi oldu. Film, hala gelmiş geçmiş en yüksek hasılatlı müzik filmi ve biyografik film olma özelliğini koruyor.



