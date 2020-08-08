SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Pedro Henrique kalmak istiyor

Pedro Henrique kalmak istiyor

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 08.08.2020 11:52 | Son Güncelleme

Süper Lig 2019-2020 futbol sezonunun başında Hes Kablo Kayserispor'a transfer edilen ve oynadığı futbol ile takımın en çok gol atan futbolcusu olan Pedro Henrique, yeni sezonda da sarı kırmızılı formayı giymek istiyor.

Pedro Henrique kalmak istiyor

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, yeni sezonda da takımda kalmak istiyor.

Sezonun tamamlanması sonrasında ailesiyle birlikte tatile giden Brezilyalı kanat oyuncusu, "Zor bir sezon geçirdik. Kümede kalmayı hakediyorduk. Hedefimize ulaşamadık ama Federasyon kararı bizi sevindirdi. Yeni sezon için moral topluyorum. Ailem ile tatil yapıyorum. Önümüzdeki günlerde Kayseri'ye geleceğim. Kayserispor'u seviyorum. Sözleşmem sürüyor. Başkan ile görüşeceğim. Takımda kalmak istiyorum" dedi.

Brezilyalı Pedro Henrique, Hes Kablo Kayserispor forması ile 26 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçında oynadı. Toplam 2084 dakika oyunda kalan Pedro Henrique, 10 gol atarken 1 asist yaptı. 30 yaşındaki oyuncu 8 sarı kart, 2 kırmızı kart görmüştü.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Prosinecki ile 22 puanProsinecki ile 22 puan
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korku dolu anlar! Çığlığını duyan koştu: Beni öldürüyor

Korku dolu anlar! Çığlığını duyan koştu: Beni öldürüyor

Sakarya’da kanlı gece! Bir saat arayla kurşun yağmuru

Sakarya’da kanlı gece! Bir saat arayla kurşun yağmuru

Erol Bulut'un yardımcı belli oldu

Erol Bulut'un yardımcı belli oldu

Uğurcan Çakır Premier Lig'e transfer oluyor

Uğurcan Çakır Premier Lig'e transfer oluyor

Balotelli'ye çağrı! İşte o sözler...

Balotelli'ye çağrı! İşte o sözler...

Ali Koç'tan Fatih Terim'in maaşına gönderme!

Ali Koç'tan Fatih Terim'in maaşına gönderme!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Prosinecki ile yollar ayrıldı!

Prosinecki ile yollar ayrıldı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Berna Gözbaşı'ndan olay hareket!

Berna Gözbaşı'ndan olay hareket!

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi!

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mensah'tan transfer açıklaması

Mensah'tan flaş transfer açıklaması

Kayserispor, Prosinecki ile 22 puan topladı

Prosinecki ile 22 puan

Kayserispor'da Prosinecki ile yollar ayrıldı!

Prosinecki ile yollar ayrıldı!

PDFK'dan Kayserispor'a ceza yağmuru

PDFK Süper Lig ekibine ceza yağdırdı!

Berna Gözbaşı: Kulüplerin bu tavrı beni duygulandırdı

Berna Gözbaşı'ndan duygusal açıklama

Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği toplantısını terk etti

Berna Gözbaşı'ndan olay hareket!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.