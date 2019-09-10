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Pedro Hernique Kapadokya'yı gezdi

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 10.09.2019 08:57 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique eşi ile birlikte Nevşehir Kapadokya'yı gezdi.

Pedro Hernique Kapadokya'yı gezdi

Yeni sezon öncesi PAOK takımından İstikbal Mobilya Kayserispor'a transfer olan başarılı futbolcu Pedro Hernique eşi ile birlikte tarihi yerleri geziyor.

Galatasaray maçında kırmızı kart gören ve Antalyaspor maçı kadrosunda yer almayacak olan Pedro Henrique, Kayseri'ye geldiği günden bugüne kadar birçok yeri gezerek bilgiler alıp Kayseri'ye alışmaya çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstikbal Mobilya Kayserispor Pedro Henrique Nevşehir Kapadokya Galatasaray

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