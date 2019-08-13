Pedro Rebocho: Beşiktaş çok büyük bir kulüp

Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, siyah-beyazlı takıma katkı sağlamak istediğini belirtti.

Kulübün YouTube kanalında açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki sol bek, Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu aktardı.

Siyah-beyazlı takıma transferinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Rebocho, "Beşiktaş gibi bir kulübün formasını giyecek olmak benim kariyerimde çok büyük adım olacak. Çok büyük bir kulüp ve çok büyük bir taraftarı var. Avrupa'da tanınan bir kulüp olan Beşiktaş'a yardımcı olmak için, katkıda bulunmak için geldim." ifadelerini kullandı.

Ofansif bir oyuncu olduğunu belirten Rebocho, şunları kaydetti:

"Asist yapmayı seviyorum. Tabii ki görevim takıma ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmak. Hem defansif hem de ofansif olarak elimden geleni yapacağım. Yüzde yüzümü vereceğim. Hırslı, çok istekli ve çok arzulu bir oyuncuyum. Herkes de bunu görecek zaten. Alçak gönüllü bir oyuncuyum, alçak gönüllüğe inanıyorum. Çok çalışmaya inanıyorum. Sahanın içinde olsun, antrenmanlarda olsun, maç içinde olsun çalışacağım. Takıma yardımcı olmaya çalışacağım."