SPOR

Pedro Rebocho: Beşiktaş çok büyük bir kulüp

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.08.2019 18:27 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Pedro Rebocho, kulübün sosyal medya kanalına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Portekizli oyuncu, “Beşiktaş gibi bir kulübün formasını giyecek olmak benim kariyerimde çok büyük bir adım olacak. Çok büyük bir kulüp, çok büyük taraftarı var. Beşiktaş büyük bir kulüp olduğu, Avrupa’da tanınan bir kulüp olduğu için tabii ki Beşiktaş’a yardımcı olmak, katkıda bulunmak için geldim” dedi.

Pedro Rebocho: Beşiktaş çok büyük bir kulüp

Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, siyah-beyazlı takıma katkı sağlamak istediğini belirtti.

Kulübün YouTube kanalında açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki sol bek, Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu aktardı.

Siyah-beyazlı takıma transferinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Rebocho, "Beşiktaş gibi bir kulübün formasını giyecek olmak benim kariyerimde çok büyük adım olacak. Çok büyük bir kulüp ve çok büyük bir taraftarı var. Avrupa'da tanınan bir kulüp olan Beşiktaş'a yardımcı olmak için, katkıda bulunmak için geldim." ifadelerini kullandı.

Ofansif bir oyuncu olduğunu belirten Rebocho, şunları kaydetti:

"Asist yapmayı seviyorum. Tabii ki görevim takıma ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmak. Hem defansif hem de ofansif olarak elimden geleni yapacağım. Yüzde yüzümü vereceğim. Hırslı, çok istekli ve çok arzulu bir oyuncuyum. Herkes de bunu görecek zaten. Alçak gönüllü bir oyuncuyum, alçak gönüllüğe inanıyorum. Çok çalışmaya inanıyorum. Sahanın içinde olsun, antrenmanlarda olsun, maç içinde olsun çalışacağım. Takıma yardımcı olmaya çalışacağım."

"BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA GÖZ ÖNÜNDE OLAN BİR KULÜP"

Portekizli futbolcu, milli takıma seçilmeyi hedeflediğini vurgulayarak, "Beşiktaş, Avrupa'da göz önünde bir kulüp. Eğer burada başarılı olursam, milli takım hedefime ulaşmamda Beşiktaş bana yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşı Ricardo Quaresma ile aynı takımda forma giyeceğinin hatırlatılması üzerine Rebocho, "Çok uzun zamandır izlediğim ve bildiğimiz bir oyuncu. Portekiz'de her oyuncunun idolü olan bir oyuncu. Büyük bir oyuncu. Bugüne kadar videolarını izliyorduk. Kendisiyle tanışma fırsatım oldu. Çok uzun zamandır burada. Portekizli olarak benim için çok avantajlı bir durum." ifadelerini kullandı.

"TARAFTAR FANTASTİK"

Siyah-beyazlı taraftarlar hakkında Beşiktaş'a karşı oynamış arkadaşlarından bilgi aldığını belirten Rebocho, şunları ifade etti:

"Hepsi bana aynı şeyi söyledi. Beşiktaş'ın gerçekten fantastik bir taraftarı var. Tabii ki Beşiktaş Avrupa'da çok tanınan, saygı duyulan bir takım ancak buraya gelmemde taraftarın etkisi çok büyüktü. Bu atmosferde futbol oynamak bütün futbolcuların rüyası ve arzusudur. Onların çok sıcak desteği ile beraber çok büyük işler yapacağız."

PARTNERİç organ mesajı nasıl yapılır?İç organ mesajı nasıl yapılır?
Beşiktaş'ta forma numaraları belli olduBeşiktaş'ta forma numaraları belli oldu
Süleyman Seba mezarı başında anıldıSüleyman Seba mezarı başında anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Pedro Rebocho

En Çok Okunan Haberler

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Diagne bombası! İşte rakam

Diagne bombası! İşte rakam

F.Bahçe büyük oynuyor! Flaş hamle

F.Bahçe büyük oynuyor! Flaş hamle

Flaş gelişme! G.Saray'la anlaştı

Flaş gelişme! G.Saray'la anlaştı

Trabzon'da bir dakika bile oynamadan ayrıldı!

Trabzon'da bir dakika bile oynamadan ayrıldı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ve Beşiktaş transferde bombayı patlattı!

Ve Beşiktaş transferde bombayı patlattı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Beşiktaş'a Kagawa müjdesi! Karar verildi

Beşiktaş'a Kagawa müjdesi! Karar verildi

Transfer açıklaması! Beşiktaş...

Transfer açıklaması! Beşiktaş...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pedro Rebocho: Beşiktaş çok büyük bir kulüp

'Beşiktaş çok büyük bir kulüp'

Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu

Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu

Süleyman Seba mezarı başında anıldı

Süleyman Seba mezarı başında anıldı

Beşiktaş Pedro Rebocho'yu 1 yıllığına kiraladığını açıkladı

Beşiktaş yeni sol bekine imzayı attırdı!

'Come to Beşiktaş' yorumuna heyecanlandıran yanıt!

'Come to Beşiktaş' yorumuna heyecanlandıran yanıt!

İmzayı attı! Resmen Beşiktaş'ta

İmzayı attı! Resmen Beşiktaş'ta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.