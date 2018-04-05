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Peker Açıkalın’dan İvana Sert’e olay sözler

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.04.2018 11:03 | Son Güncelleme

Oyuncu Peker Açıkalın, katıldığı bir TV programında 'Karımı Gördünüz mü?' adlı filmde başrolü paylaştığı Ivana Sert için 'Motor' diyerek ekran başındakileri şoke etti

Peker Açıkalın’dan İvana Sert’e olay sözler

‘Karımı Gördünüz mü?’ isimli filmin başrol oyuncularından Peker Açıkalın, katıldığı canlı yayında çok konuşulacak sözler söyledi. Peker Açıkalın, filmde başrolü paylaştığı modacı Ivana Sert’e sitemkar ve argo ifadeler kullandı.

Program sunucusunun “İvana Sert de bizimle olacaktı. Nerede acaba?” sorusuna Açıkalın, “O zaman soy adını yumuşak olarak değiştirebiliriz” cevabıyla karşılık verdi.

Peker Açıkalın, Ivana Sert için “O sanatçı değil modacı” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine program sunucusu Açıkalın’a, “Başrolü paylaştığınız kişi için ‘Sanatçı değil’ diyorsunuz” diye karşılık verdi.

Açıkalın sunucu İlkay Buharlı'nun bu yorumuna da cevabı sert oldu: “Başrolü ben paylaşmadım. Yapımcımız paylaşmış..."

Programın ilerleyen dakikalarında ise Açıkalın, Sert’e yaptığı göndermelerde kantarın topuzunu kaçırdı. Deneyimli oyuncunun, program yorumcusunun İvana Sert hakkında yaptığı “Moda ikonu” tanımlamasının ardından “Motor” dediği duyuldu.

Açıkalın’ın hakaret içerikli bu söyleminin ardından sunucularının gülmesi de dikkatlerden kaçmadı.

YAPIM EKİBİ ÖZÜR DİLEDİ!

“Karımı gördünüz mü?” filminin yapım ekibi Peker Açıkalın’ın canlı yayında İvana Sert, hakkında söylediği çirkin kelimelerden dolayı özür diledi.

İşte o açıklama;

Başrol oyuncumuz Peker Açıkalın'ın, programda kadın başrol oyuncumuz İvana Sert ile ilgili sarf ettiği yakışıksız ifadeler bizi derinden üzmüştür. Peker Açıkalın'ın kadın başrolümüz için söylediği çirkin sözlerden ötürü hem sayın İvana Sert'ten hem de kamuoyundan özür dileriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur…

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