Pelin Akil'den güldüren 'ek gıda' paylaşımı

Kendisi gib oyuncu olan Anıl Altan ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızlarıyla ilgili yaşadığı süreçleri sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Pelin Akil'den esprili bir paylaşım daha geldi.

Günlük hayatlarında da son derece neşeli olan ve paylaşımlarında da bunu belli eden çift, kızları Alin ve Lina’nın üzerinde tatlılar duran bir masa kenarında çekilmiş fotoğraflarını instagram hesaplarından “Bugün itibariyle ek gıdaya geçmiş bulunmaktayız” notuyla paylaştı.

