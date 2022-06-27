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Pelin Akil ile Anıl Altan'ın dudak dudağa anlarına küçük kızından müdahale

27.06.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pelin Akil ile Anıl Altan'ın öpüştükleri anlar sosyal medyaya damga vurdu. Alin ve Lina adında ikiz kızları olan ünlü çiftin dudak dudağa oldukları anlarda küçük kızlarının müdahalesi herkesi güldürdü. Törende romantik bir poz veren Akil ile Altan o anları takipçileriyle paylaştı.

Pelin Akil ile Anıl Altan'ın dudak dudağa anlarına küçük kızından müdahale

2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Pelin Akil ve Anıl Altan paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Zaman zaman Akil'e ikizleri arasında ayrım yaptığına dair eleştiler gelse de ünlü çift çocuklarını her fırsatta ayırmadığını anlatıyor.

Geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu arkadaşı Nilay Cafer ile Bodrum'da kısa bir tatil yapan Pelin Akil, önceki gün eşi ve ikiz kızlarıyla bir düğüne katıldı.

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Düğünde dudak dudağa poz veren çifte müdahale kızlarından geldi. Babalarının annelerini öpmesine müsaade etmeyen miniklerin babalarının ellerinden çektiği anlar objektiflere yansıdı.

Ekran Alıntısı

Akil ve Altan, bu kareleri "Büyük resmi görmek için sola kaydırabilirsiniz" notuyla paylaştı. Ünlü çiftin pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.


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Anıl Altan kimdir? Pelin Akil
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