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Pelin Akil’in Barbaroslar dizisindeki imajı göz kamaştırdı

13.07.2021 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden sürpriz bir şekilde ayrılan Pelin Akil, TRT 1’in iddialı yapımı Barbaroslar dizisinde rol alacak. Ünlü oyuncunun diziden ilk karesi yayınlandı.

Pelin Akil’in Barbaroslar dizisindeki imajı göz kamaştırdı

Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba’nın başrollerinde yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 6. sezonuna Bahar karakteri ile katılan Pelin Akil, 6. sezon finaliyle birlikte yapıma veda etti.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan sonra ne yapacağı merakla beklenen oyuncunun TRT 1’in iddialı yapımı Barbaroslar dizisinde rol alacağı açıklanmıştı. Pelin Akil’in Barbaroslar dizisinden yeni karesi yayınlandı. Dönem kıyafetleri içinde çok güzel görünen oyuncunun rolüyle ilgili ayrıntı paylaşılmadı.

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Pelin Akil
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