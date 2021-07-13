Pelin Akil’in Barbaroslar dizisindeki imajı göz kamaştırdı

Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba’nın başrollerinde yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 6. sezonuna Bahar karakteri ile katılan Pelin Akil, 6. sezon finaliyle birlikte yapıma veda etti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan sonra ne yapacağı merakla beklenen oyuncunun TRT 1’in iddialı yapımı Barbaroslar dizisinde rol alacağı açıklanmıştı. Pelin Akil’in Barbaroslar dizisinden yeni karesi yayınlandı. Dönem kıyafetleri içinde çok güzel görünen oyuncunun rolüyle ilgili ayrıntı paylaşılmadı.

