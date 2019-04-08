Pelin Akil'in dibinde cinayet işlendi

İlk bebeklerini kucağına almak için gün sayan Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin pazar kahvaltısı korkunç bir şekilde sonlandı.

Arkadaşları ile birlikte gittikleri pazar kahvaltısının dönüşünde, Bağdat Caddesi'nde bir cinayete tanık olan Pelin Akil, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"BİR ADAM BİR ADAMI VURDU"

Yaşadığı korku dolu anları takipçilerine anlatan Pelin Akil Altan'ın gözlerindeki korku dolu bakışları takipçilerinin dikkatinden kaçmazken, ünlü oyuncu olayı şu şekilde paylaştı:

"Biraz önce Bağdat Caddesi'nde silahla bir adam bir adamı vurdu, çok yakınımızda. Ve adam hayatını oracıkta kaybetti, etraf curcuna… Bir can almak, Allah'ın verdiği cana bir başkasının son vermesi bu kadar basit mi? Çok korkunç ve üzücü. Allah herkesin içine güzellik versin."

