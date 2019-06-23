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Pelin Akil kızdı: Bir de profilinde Bakara suresi var...

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.06.2019 11:25 | Son Güncelleme

Oyuncu Anıl Altan ile evli olan ve geçtiğimiz aylarda ikiz bebeklerini dünyaya getiren Pelin Akil, sosyal medya hesabından dadıya ihtiyaç duyduklarını duyurdu. Akil gelen bir yoruma ise çok kızdı.

Pelin Akil kızdı: Bir de profilinde Bakara suresi var...

Sosyal medya paylaşımları ile büyük beğeni toplayan ve geniş bir hayran kitlesi bulunan çiftten Pelin Akil, anne olduktan sonra bebekleriyle ilgili yaşadıklarını takipçileriyle paylaşıyor.

Şu sıralar ikiz bebekleri için bakıcı arayışında olan Pelin Akil “Desteğe ihtiyacımız var” diyerek video çekti.

Bir takipçisi yorum olarak “Doğurup ele baktırırsınız sonra da annelik çok kutsal der duygulanırsınız. El büyütür siz övünürsünüz annecikler” yazınca Akil, takipçisine kızdı. Akil kendisine yapılan bu eleştiriye şu yanıtı verdi:

Capture

"Bir de profilinde Bakara suresi var be arkadaşım. Utan! Sen kimsin ki benim anneliğimi sorgularsın?"

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