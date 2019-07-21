Pelin Akil: Kızım ilk kez anneannesine 'Anne' dedi

Oyuncu Pelin Akil ve meslektaşı Anıl Altan 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Dört aylık hamileyken ikiz bebekleri olacağını öğrenen çift büyük şaşkılık ve mutluluk yaşamıştı. Çiftin yakınları da bu sevinci paylaşmıştı. Çift ikiz kızları Alin ve Lina'yı 3 ay önce kucaklarına almıştı.
Kızlarının gün geçtikçe büyüdüğünü ve birçok anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Pelin Akil bu kez takipçilerini duygulandıran bir videoyu paylaştı.
Kızı Lina'nın anneannesi ile olduğu anları videoya alan Pelin Akil, beklemediği bir manzara ile karşılaştı. Torunu ile konuşan Şenay Özgün, torunundan 'Anne' sözünü duyunca gözyaşlarını tutamadı.
O duygu yüklü anlar videoya böyle yansıdı.
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Kurban olurum... Storyde kalmasın istedim. 20 Temmuz 2019 bugün tam 3 ayları bitti... 3 ay önce bugün de ağzım kulaklarımda ve her an gözlerim doluydu, şuanda da öyle... çok şükür bin şükür sizi bana verene... Lina kızım ilk kez anneannesine “anne” dedi. Ve bu kayıtlara geçti.. Alin’im sıra sende... Kulaklarımdan sesiniz hiç eksik olmasın... Sizi canımdan çok seviyorum. Güzel anneanne tabi seni de ♥️ @alinlinaaltann @ozgun_senay ???? #maşallah ????
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