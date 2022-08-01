Pelin Batu'dan Kayserilileri kızdıracak mantı yorumu

Pelin Batu, mantı ile ilgili paylaşımda bulunarak Sinop mantısının Kayseri mantısından daha güzel olduğu yorumunu yaptı, paylaşımına çok sayıda yorum alan Batu, yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde Kültür, Keten ve Ahşap Festivali'ne katılan ünlü oyuncu Pelin Batu, mantı denilince akla ilk gelen Kayseri'yi ve Kayserilileri üzecek paylaşımda bulundu. Tadına baktığı Sinop mantısını çok beğendiğini belirten güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yorum yaptı.

Pelin Batu şu ifadeleri kullandı, "Kayserililer üzgünüm ama Sinopluların mantısı sizinkilerden daha güzelmiş" paylaşımında bulundu. Pelin Batu’nun bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.



