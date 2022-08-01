MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pelin Batu'dan Kayserilileri kızdıracak mantı yorumu

Pelin Batu'dan Kayserilileri kızdıracak mantı yorumu

01.08.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pelin Batu, Kayserilileri kızdıracak bir paylaşımda bulunarak Sinop mantısının Kayseri mantısından daha güzel olduğu söyled. Pelin Batu’nun bu paylaşımı sonrası sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma başladı.

Pelin Batu'dan Kayserilileri kızdıracak mantı yorumu

Pelin Batu, mantı ile ilgili paylaşımda bulunarak Sinop mantısının Kayseri mantısından daha güzel olduğu yorumunu yaptı, paylaşımına çok sayıda yorum alan Batu, yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

62aaed712af10707e0b383b3

Sinop'un Ayancık ilçesinde Kültür, Keten ve Ahşap Festivali'ne katılan ünlü oyuncu Pelin Batu, mantı denilince akla ilk gelen Kayseri'yi ve Kayserilileri üzecek paylaşımda bulundu. Tadına baktığı Sinop mantısını çok beğendiğini belirten güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yorum yaptı.

lksl_4046

Pelin Batu şu ifadeleri kullandı, "Kayserililer üzgünüm ama Sinopluların mantısı sizinkilerden daha güzelmiş" paylaşımında bulundu. Pelin Batu’nun bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Estetik yaptıran İrem Helvacıoğlu tartışma yarattı! Seven de var sevmeyen de...Estetik yaptıran İrem Helvacıoğlu tartışma yarattı! Seven de var sevmeyen de...
Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem güzelliğiyle dikkat çekti! 'Ablasının bire bir kopyası' Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem güzelliğiyle dikkat çekti! 'Ablasının bire bir kopyası'
Fiyatları görünce isyan etti! "Bu nedir baba?"Fiyatları görünce isyan etti! "Bu nedir baba?"
Anahtar Kelimeler:
Pelin Batu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı: Adayımız Bay Kemal

CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı: Adayımız Bay Kemal

Son seçim anketinde ilk sıra şaşırttı: Ne AK Parti, ne CHP ne de İYİ Parti...

Son seçim anketinde ilk sıra şaşırttı: Ne AK Parti, ne CHP ne de İYİ Parti...

ÖTV düzenlemesi sonrası büyük düşüş

ÖTV düzenlemesi sonrası büyük düşüş

Ebrar Karakurt'u çıldırtan sözlü taciz iddiası! "Ne diyorsun lan sen"

Ebrar Karakurt'u çıldırtan sözlü taciz iddiası! "Ne diyorsun lan sen"

Kemal Sunal'ın çocukları savcılığa koştu! "Türkiye yüzünüze tükürür"

Kemal Sunal'ın çocukları savcılığa koştu! "Türkiye yüzünüze tükürür"

Sosyal medya fenomenine işkence! "MİT değil, CIA bile elimden alamaz"

Sosyal medya fenomenine işkence! "MİT değil, CIA bile elimden alamaz"

İlginizi Çekebilir

Bekaret itirafı şoke etti! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden...”

Bekaret itirafı şoke etti! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Boşanma partisi için ayarladığı üstsüz garsondan ertesi gün...

Boşanma partisi için ayarladığı üstsüz garsondan ertesi gün...

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.