Pelin Batu'nun oğlunun adı ne? Tepkiler sonrası isyan etti

2018 yılında Macit Bitargil ile Roma'da evlenen Pelin Batu'nun bu evlilikten Rafael isminde bir oğlu olmuştu.

2022 yılında boşanan Pelin Batu oğluna koyduğu isim nedeniyle çok eleştiriliyor. Sık sık bu konuyla gündeme gelen Batu sosyal medyadan isyan etti.

Pelin Batu, X hesabından yaptığı paylaşım ile eleştirilere son noktayı koydu ve şunları söyledi:

"Oğlumuz doğduğundan beri ismi aptalca bir polemik konusu oluyor.