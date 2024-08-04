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Pelin Batu'nun oğlunun adı ne? Tepkiler sonrası isyan etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.08.2024 09:04
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Pelin Batu 2019 yılında dünyaya gelen ve "Rafael" ismini verdiği oğluna neden bu ismi koyduğunu açıkladı. Batu, oğlunun adıyla ilgili yapılan yorumlardan sıkılınca isyan etti.

Pelin Batu'nun oğlunun adı ne? Tepkiler sonrası isyan etti

2018 yılında Macit Bitargil ile Roma'da evlenen Pelin Batu'nun bu evlilikten Rafael isminde bir oğlu olmuştu.

2022 yılında boşanan Pelin Batu oğluna koyduğu isim nedeniyle çok eleştiriliyor. Sık sık bu konuyla gündeme gelen Batu sosyal medyadan isyan etti.

Pelin Batu, X hesabından yaptığı paylaşım ile eleştirilere son noktayı koydu ve şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"Oğlumuz doğduğundan beri ismi aptalca bir polemik konusu oluyor.

Kızıyla tatilde! Bir bakan bir daha baktı Kızıyla tatilde! Bir bakan bir daha baktı

  1. Size ne, istediğimiz ismi takarız.

  2. Rafael çok sevdiğim bir ressamın ismi ve tüm tek tanrılı dinlerde şifa meleği.

  3. Ülkesini her gün satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz."
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Pelin Batu
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