Pelin Batu'nun yeni projesi belli oldu!

Oynadığı filmlerle 2000’lerin başında ismini duyuran daha sonra tarihçi kimliği ile yer aldığı Tarihin Arka Odası programında yaptığı açıklamaları ve yorumlarıyla birçok kez gündem olan Pelin Batu ekranlara geri dönüyor.

İsmail Saymaz, Hikmet Genç, Mehmet Ayan gibi isimlerin haftalık program yaptığı ve birçok da özel röportaja imza atan Biz10 TV youtube kanalı ile anlaşan Pelin Batu, uzun bir süre sonra ekranlara dönüyor.

Biz10 TV’de haftalık program yapacak olan Pelin Batu’nun politikadan sanata, iş dünyasından tarihe kadar birçok konuyu konuklarıyla değerlendireceği öğrenildi.

Pelin Batu’nun programının ismi ve başlayacağı tarih ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

