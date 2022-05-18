MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pelinay İgit bu karelerle yaz sezonunu açtı

Pelinay İgit bu karelerle yaz sezonunu açtı

18.05.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melisa Şenolsun’dan 2019 yılında ayrılan ve uzun süre sonra gönlünü Pelinay İgit’e kaptıran Mehmet Ozan Dolunay sevgilisiyle tatilde. Pelinay İgit, fit fiziğiyle plajda tüm dikkatleri üzerine çekti.

Pelinay İgit bu karelerle yaz sezonunu açtı

Mehmet Ozan Dolunay 2016’da aşk yaşamaya başladığı Melisa Şenolsun’dan 2019’da ayrılmıştı. Uzun süre adını dedikodulara karıştırmayan oyuncu, kalbini Influencer Pelinay İgit’e kaptırmıştı.

ozan-dolunay-pelinay-yigit-2

Ortak arkadaşlarının birbirlerine çok yakıştırdığı ikilinin aşkı doludizgin devam ediyor. Sezonu açan sevgililer şimdi Çeşme’de tatilde.

WhatsApp-Image-2022-05-17-at-20.15.29

Pelinay İgit, Eda Taşpınar’a rakip olacak kadar cüretkar bikinisi ve düzgün fiziği ile tüm bakışları üzerinde topladı. İgit, cesur pozlarını Instagram’dan paylaşmayı da ihmal etmedi.

WhatsApp-Image-2022-05-17-at-20.15.33

Mehmet Ozan Dolunay bir röportajında “Bu ataerkil düzende ayakta durabilen, boyun eğmeyen, ruhunu hayatına yansıtabilen cesur kadınlara hayranım” demişti.

WhatsApp-Image-2022-05-17-at-20.15.20

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğu Demirkol'un yeni aşkı! Koşar adım aracına bindi!Doğu Demirkol'un yeni aşkı! Koşar adım aracına bindi!
Ünlü spikerden acı haber geldiÜnlü spikerden acı haber geldi
Elini öpmek isteyen damadına verdiği tepki şaşırttı! Hemen açıklama yaptıElini öpmek isteyen damadına verdiği tepki şaşırttı! Hemen açıklama yaptı
Anahtar Kelimeler:
Melisa Şenolsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spikerden acı haber geldi

Ünlü spikerden acı haber geldi

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

'Bitcoin Safiye' ve eşinin 135 yıl hapsi isteniyor! 39 sayfalık savunma: "Kazananlar sustu..."

'Bitcoin Safiye' ve eşinin 135 yıl hapsi isteniyor! 39 sayfalık savunma: "Kazananlar sustu..."

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

Birbirlerine ateş ettiler! İki kişi öldü

Birbirlerine ateş ettiler! İki kişi öldü

Feci kaza! Otomobil ikiye ayrıldı, Astsubay hayatını kaybetti

Feci kaza! Otomobil ikiye ayrıldı, Astsubay hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Öldüğünü sandı! Öyle bir şeyi yuttu ki doktorlar bile inanamadı

Öldüğünü sandı! Öyle bir şeyi yuttu ki doktorlar bile inanamadı

Herkes biliyor kimse konuşmuyor: 40 yaş üzeri erkekler dikkat!

Herkes biliyor kimse konuşmuyor: 40 yaş üzeri erkekler dikkat!

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Antik Roma’nın viagrası neden kayboldu?

Antik Roma’nın viagrası neden kayboldu?

Akıllara zarar açıklama: ''Hayaletle seviştim!''

Akıllara zarar açıklama: ''Hayaletle seviştim!''

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.